Лєра Бородіна – засновниця сервісу оренди суконь Oh My Look! Вона створила прибутковий бізнес для дівчат, а її шоу-руми розташовані в 5 містах України та навіть Казахстані. Як виникла така ідея та деталі роботи сервісу – читайте у матеріалі.

Засновниця сервісу оренди та обміну суконь Oh My Look! Лєра Бородіна розповіла виданню Сегодня, як вона починала, та поділилася цікавими деталями свого бізнесу.

Звідки взялася ідея бізнесу оренди одягу Oh My Look

Лєра зізналася, що вона дуже хотіла зробити якийсь проєкт чи сервіс для жінок. "Я взагалі вважаю себе нормальною середньостатистичною жінкою, яка переживає ті ж страхи і проблеми, ті ж складності та внутрішні сумніви", – запевняє засновниця Oh My Look.

За словами Бородіної, у неї завжди було безліч одягу, але, як і у всіх дівчат, не було що одягнути. Тож, я дійшла висновку, що всім дівчатам важливо могти одягнути щось нове.



"При цьому воно не обов'язково має бути новим фізично – я можу його в кого-небудь позичити, відправитися на побачення і відчувати себе неймовірно, адже саме на мені ця річ вперше", – каже Лєра.

Загалом, бізнес-ідея зародилася ще в 2009 році, але тоді Лєра сама була зайнята іншим, не мала підтримки тому і не склалося.

А ось вже в 2012-му, коли зібралася чітко визначитися з концепцією, вирішальним поштовхом стала історія американського сервісу Rent The Runway, що став стартапом в Америці. "Я вивчила їх досвід і зрозуміла, що якщо вони вже популярні там, то рано чи пізно це прийде і до нас", – додає вона.

Про деталі роботи сервісу Oh My Look

Де Oh My Look! бере стільки суконь? Бородіна розповіла, що вони мають три канали, за якими до них потрапляють сукні.

Перший канал – це сукні їхніх клієнток. Так, вони мають близько 20 000 дівчат і жінок, які постійно користуються цим сервісом.

Другий канал – це компанії, що професійно працюють з одягом, – українські мультибрендові магазини і дизайнери.

Третій канал – це їхні власні закупівлі. "Тому ми точно знаємо, що в кожному сезоні в Oh My Look з'являтимуться трендові речі, і можемо управляти якістю асортименту", – каже Лєра.

Як співробітники чистять всі сукні? Бородіна розповіла, що в їхній команді є дівчата, які працюють "менеджерами з якості", і саме вони відповідають за чистоту суконь в залі і працюють з хімчистками. Наприклад, є речі, які стають непридатними вже після третьої оренди або чищення.



За словами Лери, в роботі їхнього го сервісу є ще один нюанс – доводиться чистити одяг не тільки після повернення, але і після примірянь.

Часто буває, що де-небудь в Zara ти бачиш на білій сорочці сліди від тонального крему і думаєш: "Сорочка хороша, не важливо, вдома виперу". Тут же, якщо на сукні будуть сліди чужої помади, люди подумають, що їх взагалі не перуть. Через це вони можуть наступного разу не прийти,

– додає вона.

Тому і з'явилися фахівці, які відповідають за питання чистоти. Вони переглядають те, що привезли з хімчистки, відправляють назад і так щодня.

Чи не хотілося запустити власну лінію одягу? Підприємниця запевняє, що одяг точно ні, адже вона не вважає себе стилісткою або експерткою у цьому питанні. Але Бородіна зізнається, що мріє про власну лінійку косметики.