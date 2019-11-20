Олена Зеленська пояснила, чому не готує ланчі для дітей та чоловіка

Президентське подружжя взяло участь у Всеукраїнському форумі "Україна зростає разом зі мною". В рамках зустрічі Володимир та Олена Зеленські відповіли на питання, які для них підготувала молодь.

Учасники форуму поцікавились у першої леді України, чи вона готує для чоловіка та дітей ланчі. На це питання Олена Зеленська відверто розповіла, що не дає їм їжу з собою, оскільки як Володимир, так і його 15-річна донька Олександра мають повноцінний обід. Окрім цього, відома українка пояснила, що не може передавати школярці ланч, бо це суперечить правилам начального закладу, де вона здобуває освіту.

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Мені пощастило. Дітям в школі не дозволяють їсти те, що вони принесли з собою. Тому я щаслива мама. Володимира також годують,

– з гумором розповіла перша леді.

Водночас Президент України Володимир Зеленський зізнався, що залюбки брав би з собою бутерброди на роботу. Але цього не схвалить ані його дружина, ані особистий тренер.

"Я бутерброди люблю. Але чесно, їсти їх не можу. Олена забороняє, тренер забороняє", – пожартував він.

Цікаво, що перша леді України вже неодноразово порушувала питання харчування дітей у школах. Після повернення з міжнародної поїздки до Японії, яка пройшла наприкінці жовтня 2019 року, Олена Зеленська планує втілити власну ініціативу, запозичену від колег. Зокрема, знаменита українка відзначила, що у кожному навчальному закладі повинен бути дієтолог, який би стежив за меню дітей та контролював їхнє харчування.

"Чим раніше привчаєш дітей до культури харчування, тим простіше потім пояснити, що броколі – це краще, ніж ковбаса. Якщо дітям не подобається шкільний обід, вони йдуть до сусіднього кіоску й купують те, що їм подобається, не замислюючись про користь чи шкоду. Тому не дивно, що найбільш поширені проблеми зі здоров’ям дітей – хвороби травної системи", – поділилась Олена Зеленська в інтерв'ю Vogue.

Окрім цього, в Японії всі школярі їдять у класі, що дуже сподобалось першій леді. А щоб зберігати чистоту в приміщенні, діє система чергування, яка привчає дітей до відповідальності.