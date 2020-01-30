Осадча, Сумська та Джамала: хто носить український етнобренд Юлії Магдич та як він створювався

Українська дизайнер та засновниця етнобренду Юлія Магдич з 19 років створює українські вишиванки для половини світу – від Америки до Близького Сходу. Серед зіркових клієнтів Магдич – українські співачки Джамала, Тіна Кароль, телеведуча Катерина Осадча, французька співачка Патрисія Каас та багато інших зірок.

Цікаво, що вишивку від української дизайнерки вже носять у понад 35 країнах світу, зокрема у США, Мексиці, Франції, Італії, Австрії, Німеччині, Іспанії, Великобританії, майже всіх країнах Близького Сходу тощо. Власну історію успіху та створення бренду Юлія Магдич розповіла у інтерв'ю 24 каналу.

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Як створювався етнобренд Юлії Магдич

"Я працюю у фешн-індустрії з 19 років. Етнографія та історія завжди були у сфері моїх інтересів з дитинства. І коли я переїхала в Київ і якось прийшла на інститутську дискотеку у порваних джинсах і вишиванці – всі завмерли від подиву. Для моїх однокурсників це межувало з епатажем. А для мене це був звичний одяг", – сказала дизайнерка.

Юлія розповіла, що багато вишивала сама. І коли з'явився запит у суспільстві, її друзі сказали: "Хочемо вишиванку, хочемо показати, що ми – інші", тому дизайнерка зробила кілька вишиванок, намалювала щось більш сучасне: сукні, кафтан-кімоно, і все в нових кольорах.

"Люди почали носити, спрацював "сарафанний маркетинг". Потім ми створили сторінку в інтернеті і вона почала рости. Я завжди акцентую на тому, що ми не вкладали жодного долара в рекламу, це був тільки органічний трафік. Ми просто показували, що ми робимо – людям подобалось, вони нас рекламували", – наголосила засновниця етнобренду.

Що символізують візерунки

Юлія запевнила, що частина узорів – традиційна. "Але я їх пробую подати у варіанті 3d. Наприклад, калина, дуби – одні з найтрадиційніших узорів українських. Це чоловічі символи, відображають силу. Але ми їх вишиваємо на жіночому одязі, тому що українська жінка має міцний стрижень", – відповіла дизайнера.

Проте значна частина візерунків – просто народжується в голові. Юлія також зізналася, що колекціонує старовинні вишиванки, аналізує з командою техніку, колористику, згодом демонструє їх у сучасному читанні.

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Хто з зірок обирає вишиванки від Юлії Магдич

За словами дизайнерки, до них у магазин у Києві завітала Патрисія Каас. Як виявилося, відома співачка стежила за ними на міжнародних інтернет-платформах, тому вона показала скріншоти в телефоні і чітко знала, чого хоче.

"Також у Джамали на відкритті Євробачення був наший білий кейп і біла сукня. Це ми розробляли індивідуально. Цей комплект, "Табун", де 4 метри вишивки, в традиційних українських кольорах, ще й підкреслив і татарське коріння Джамали", – розповіла Юлія.

Дивіться фото, хто з зірок одягав етнобред Юлії Магдич

Часто зірки замовляють собі вишиванки на відпочинок. Їм це і зручно, і вони хочуть десь за кордоном засвідчити свою патріотичність в ошатній вишиванці. Із того, що люблять українські зірки – це плаття з оголеними плечами.

"Є такі, хто чітко знають, що хочуть – надсилають картинку й кажуть: "тільки таке". Коли зірки замовляють, це зазвичай завжди потрібно на вчора. Ми до цього готові, часто і ночами працюємо, бо розуміємо, що людина має в цьому вийти на червону доріжку, на ефір", – сказала Юлія.