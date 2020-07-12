Всі стосунки мають позитивні і негативні моменти: від романтик та закоханості до сварок чи навіть розчарування. А пристрасть на початку відносин поступово переростає у щось більше. Проте є люди, які не дозволяють своїм відносинам перейти у щось більше, а інші – навпаки, прив'язуються до партнера так сильно, що заради нього готові на все.

Але це вже нездорова залежність, яка лише зіпсує ваші стосунки. Так вважає ведучий Нового каналу Олег Кензов, який і назвав ознаки любовної залежності.

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Як помітити нездорову залежність від стосунків у людей

Короткі стосунки

Люди, які мають нездорову залежність, постійно заводять романи. Але вони не можуть довго протриматися з одним партнером, тому часто розходяться та шукають нове кохання. Не варто думати, що у стосунках з вами вони зміняться.

Не терплять самотності

До того ж, ці люди не люблять самотності та не можуть довго бути наодинці. Закінчивши одні стосунки, вони швидко намагаються перейти в нову закоханість. Адже самотність для них нестерпна.

Шукають ідеальну половинку

Часом короткі романи люди виправдовують тим, що вони просто досі не знайшли свою людину та намагаються це зробити. Тому нові стосунки для них – це спроба знайти "того самого" або "ту саму", хто зможе зробити з їхнього життя "феєрверк".



Людина не може знайти свою другу половинку / Фото Особлива

Вибирають недоступних партнерів

Іноді люди, які мають нездорову залежність, несвідомо намагаються побудувати "провальні" стосунки. Вони спеціально вибирають недоступних партнерів, наприклад, які перебувають у шлюбі, щоб потім закінчити ці стосунки.

Бояться розставання

Є також категорія людей, які, навпаки, занадто прикипають до партнера. Вони бояться бути покинутими і всіляко намагаються прив'язати до себе другу половинку. Заради кохання вони готові навіть відмовитися від друзів, своїх захоплень, інтересів чи бажань.