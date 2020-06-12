Підліткам легко потрапити в токсичні стосунки, будь-то любов чи дружба, адже вони більш вразливі до соціальних установок. Експерти вважають головними ознаками нездорових стосунків – зниження самооцінки дитини, постійне почуття провини та емоційне виснаження.

Психологиня і тренерка Ольга Авраменко розповіла виданню Освіторія, як батькам помітити, що підліток потрапив у токсичні стосунки, і як допомогти вийти із них.

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Що робить людей вразливими до токсичних стосунків

Психологиня наголосила, що у нездорові стосунки може потрапити будь-хто, незалежно від віку, статі чи життєвого досвіду. Люди вразливі до цього через два фактори: соціальні установки та модель поведінки батьків.

До прикладу, якщо хлопчик смикнув дівчинку за косичку або вдарив книжкою, то дорослі вважають це залицянням і кажуть: це ти просто йому подобаєшся, він так проявляє свою увагу. Таким чином, вони заспокоюють дитину і дають зрозуміти, що вияв почуттів через фізичну силу є нормальним.



Хлопчик смикає за косичку / Фото Planeta

"Це початок формування дуже деструктивної установки, яка пізніше може призвести до виправдання "б’є значить любить". Проте насправді дитині треба пояснити, що проявляти увагу можна по-різному, але залицяння і турбота мають виключати будь-яке насильство", – каже Ольга Авраменко.

Окрім того, на дитину впливає модель поведінки батьків. Так, якщо в сім’ї почуття проявляються через гіперопіку, яка створює відчуття безпорадності і беззахисності. Це може призвести до потрапляння у токсичні стосунки надалі.

Як пояснити підлітку, що таке нездорові стосунки

Не можна просто сказати, що "є така небезпека як токсичні стосунки". Тут потрібна відкрита комунікація, і найважливіше – говорити із підлітками про почуття.

"До прикладу, мама чи тато можуть обережно сказати: "Знаєш, я можу помилятися, але мені здається, що твій хлопець трохи токсичний. Як ти почуваєшся, коли він телефонує тобі по тисячу разів на день? Що ти про це думаєш?", – радить психологиня.

Адже людина, яка потрапила у токсичні стосунки, бачить реальність крізь вузеньку шпарину, яку дозволяє партнер.

Ознаки, що підліток потрапив у токсичні відносини

Раптова закритість дитини

Якщо раніше ваша дитина з задоволенням ділилася своїми справами і подробицями цих стосунків, але раптом почала приховувати все, закриватися або проявляти агресію тоді, коли батьки запитують про ці стосунки, то це знак для батьків, що щось пішло не так.



Поговоріть з дитиною, якщо бачите, що вона закривається / Фото Моє Здоров'я

Звичайно, між ними відбувається або конфлікт, або переосмислення цінностей, але не варто виключати і можливість токсичних стосунків.

Забагато особистого спілкування телефоном чи соцмережах

На початку стосунків нормальним є етап захоплення: коли підліткам хочеться якомога більше часу проводити разом, коли вони біжать відповісти на кожен дзвінок тієї людини. Але це зазвичай триває перший місяць-два. І якщо такий період затягнувся на довше, то це вже тривожно.

Коли родина вечеряє разом, а підліток зривається на ноги, щоб відповісти на дзвінок саме того хлопця чи друга навіть тоді, коли це незручно і не є терміново, батькам слід звернути на це увагу,

– каже Олена Авраменко.

Часто в такій ситуації, коли батьки спробують про це поговорити із дитиною, підлітки можуть викидати агресію у ваш бік. Експерти стверджують, що у токсичних стосунках жертва схильна виправдовувати кривдника: на все є свої причини, будь-якому насильству з його боку знаходиться логічне пояснення.

Що робити батькам

Психологиня радить набратися терпіння, адже викид агресії від підлітка буде, навіть коли батьки щиро хотітимуть допомогти. "У токсичних стосунках людина втрачає впевненість у собі – їй здається, що всі на неї нападають, а вона має від усіх захищатися. Тому батькам не треба вимагати вирішення ситуації одразу. До розмови про токсичні стосунки треба підходити поступово і обережно", – додає Авраменко.

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Так, почати варто із загальних питань: "Я бачу, ти трохи виснажена останнім часом, я трішки переживаю. Чи можу я чимось допомогти?". Якщо дитина іде на контакт, то щоразу можна ставити точніші питання.

Важливо говорити про те, що ви відчуваєте зараз, що тривожитесь, і пропонувати допомогу — будь-яку. Якщо підліток погодиться прийняти допомогу, батьки мають справді зробити те, що він просить.



Підтримуйте дитину, коли їй це потрібно / Фото Pinterest

Часто діти не розповідають батькам про свої справи і проблеми, бо бояться засудження. Тому батькам треба навчитися не оцінювати вчинки своєї дитини. "Якщо ви справді хочете, щоб підліток вам довіряв і відкривався, наголосіть, що ви готові і вмієте слухати без осуду, приймаєте те, що усі помиляються, і кожен може утнути дурницю, особливо у 16 років", – додає психологиня.

І пам’ятайте: людина, що потрапила у токсичні стосунки, живе у викривленій реальності, де в центрі усього стоїть абьюзер і його потреби. Тому щоб дитина вийшла із цього зачарованого кола, батькам слід поставити у центр уваги саме її потреби.