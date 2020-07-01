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Головні ознаки, що чоловік вас розлюбив: як цьому запобігти
30 червня , 18:50 Головні ознаки, що чоловік вас розлюбив: як цьому запобігти
Марія Бондар
Як знайти баланс між роботою та особистим життям: поради експерта
30 червня , 13:05 Як знайти баланс між роботою та особистим життям: поради експерта
Марія Бондар
Фотограф зробив "весільні" фото дітей для реклами, але через 19 років ця пара справді одружилася
14:20, сьогодні Фотограф зробив "весільні" фото дітей для реклами, але через 19 років ця пара справді одружилася
Як розлучення впливає на тривалість життя: дослідження вчених
09:18, сьогодні Як розлучення впливає на тривалість життя: дослідження вчених
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51-річна жінка стала сурогатною мамою, аби народити малечу своїй доньці: зворушлива історія
15:01, 30 червня 51-річна жінка стала сурогатною мамою, аби народити малечу своїй доньці: зворушлива історія
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