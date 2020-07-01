Фотограф зробив "весільні" фото дітей для реклами, але через 19 років ця пара справді одружилася

Ця чарівна історія кохання розпочалася майже два десятиліття тому. Один китайський фотограф вигадав ідею зробити весільні фотографії дитячої пари для реклами свого ательє. Але дитячі фото стали передбаченням їх спільної долі, адже пара дійсно одружилася через 19 років.

Фотограф побачив дітей біля свого будинку і вирішив, що вони ідеально підійдуть для фотосесії. Цікаво,що дітям позувати для фото сподобалося і потім 5-річний хлопчик Тянь та 4-річна дівчинка — Лінь отримали на пам'ять "весільні" знімки, пише видання Uberalles.

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Самі діти часто проводили час разом, адже їхні батьки товаришували між собою. через чотири роки родина Лінь переїхала до іншого міста, тому малеча припинила спілкування. Але через кілька років батьки дівчинки приїхали до свого рідного міста.



Діти під час "весільної" фотосесії / Фото Uberalles

Там сім’я зустрілася зі своїми старими друзями – родиною Тянь. Діти вже були дорослими, проте вони не забули один одного. Так, молоді люди відновили дружбу, а незабаром Лінь і Тянь закохалися один в одного.

Кілька місяців пара жила на відстані, проте розуміли, що не можуть один без одного, тому Тянь вирішив зробити коханій пропозицію. Лінь, звичайно, погодилася стати його дружиною.



Пара одружилася через 19 років / Фото Uberalles

А зробити весільну фотосесію пара прийшли до того ж фотографа, який фотографував їх 19 років тому. Наречений вважає, що ті знімки були не випадковими, вони визначили їх долю.