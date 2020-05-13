Пара померла в один день від коронавірусу, проживши разом 60 років: зворушлива історія та фото

Подружжя Білл та Пат Олвіг з США померли 1 травня від ускладнення вірусу COVID-19, залишивши після себе семеро дітей та 20 онуків. За кілька днів до цього пара відсвяткувала свою 61-у річницю весілля.

Члени сім’ї розповіли, що 85-річний Білл та 83-річна Пат за кілька днів до смерті отримали позитивні результати тестування на коронавірус. Пару одразу ж перевели у відділення інтенсивної терапії, пише видання People.

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Подружжя має семеро дітей, вже близько 20 онуків та сім правнуків. "Вони були чудовим прикладом для наслідування, їхні друзі любили всю сім'ю пари. Білл та Пат пишалися родиною, яку вони створили, і були найбільш щасливі, коли всі з’їжджалися разом", – кажуть знайомі.

Як вони познайомилися? Пара вперше зустрілася на подвійному побаченні в 1950-х роках і одразу відчула іскру між собою. Білл та Пат одружилися в травні 1959 року.

Тоді Білл став співвласником компанії C&R Mechanical, а Пат працював вихователькою дошкільнят та вела лекції з релігії для студентів із спеціальною освітою.



Білл та Пат в юності під час весілля / Фото People

Хоча подружжя прожило у Флориссанті багато років, у вересні вони переїхали до квартири у закладі для догляду за старшими людьми в О'Фаллоні.

Нещодавно Білл, і Пат поскаржилися на кашель, і хоча їхня родина переживала, пара вважала, що це просто сезонна застуда. Але вже 26 квітня Білла госпіталізували після того, як в нього піднялася температура. А через 6 годин до лікарні привезли і Пат. Наступного ранку вони обоє пройшли тест на COVID-19 і отримали позитивні результати, тому їх помістили в реанімацію.

"Білл та Пат роками мали медичні проблеми, тож ми знали, що це, мабуть, буде кінець", – розповіла донька подружжя.



Білл та Пат прожили разом 61 рік / Фото People

Як відомо, сім'я спостерігала через програму відеозв’язку Zoom, як друг сім'ї та католицький священик провів релігійне таїнство для пари, коли вони лежали з хворою на своїх лікарняних ліжках. Коли вони помирали, члени родини сиділи біля лікарні у наметі, оскільки їх не пускали в медичний заклад.

Білл помер близько 00:40 ночі, а Пат пішла з життя лише через 40 хвилин після чоловіка.

Зазначимо, що станом на 13 травня у США зафіксовано щонайменше 1,3 мільйона випадків зараження коронавірусом та понад 80 тисяч випадків смерті.