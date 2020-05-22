Пара проводить карантин на яхті на узбережжі Монако: неймовірні фото

Пандемія COVID-19 спалахнула раптово, залишивши багатьох моряків на своїх яхтах через заборону подорожей. Так, пара, яка працює на приватній розкішній яхті, була змушена ізолюватися там разом із трьома іншими членами екіпажу.

Закохані Джо і Б'янка зараз проводять свій час на борту яхти біля узбережжя Монако, оскільки в багатьох країнах водному транспорту не можна причалювати до берега без дозволу влади, пише видання Business Insider.

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Тому екіпажі яхт у портах по всьому світу змушені переживати карантин на суднах, на яких вони працювали. Яхти зараз не можуть приймати туристів через заборону подорожей, тому члени екіпажу самі розважаються на карантині. Так, вони зазвичай переглядають фільми, грають в головоломки або телефонують через інтернет до родини та друзів.

Пара познайомилась у 2018 році, коли Джо приєднався до екіпажу яхти, де вже пів року працювала Біанка. Проте члени екіпажу раді такій нагоді та вдячні за те, що вони можуть працювати, коли інші люди просто сидять вдома. "Наш власник запевнив, що не буде скорочень чи зменшення зарплати", – сказала Б'янка.



Закохані Джо та Б'янка / Фото Business Insider

Екіпаж підтримує баланс між роботою та життям. Пара запевняє, що атмосфера більше схожа на перебування вдома, ніж на роботі. До того ж, вони дотримуються всіх правил самоізоляції, навіть були введені додаткові заходи гігієни та дезінфекція судна.

"Влада хоче, щоб ми були в безпеці та залишалися всередині і не турбувалися ні про що інше. Якби хтось із екіпажу захворів на вірус, одна із кімнат на задній частині яхти стала б їхньою ізольованою кімнатою", – розповіла Б'янка.

Пара також додала, що на борту всі члени екіпажу пильнують психічне здоров'я один одного. "Нам пощастило – загальний настрій на яхті позитивний і конфліктів немає", – пояснив Джо. А дзвінки до друзів та родини стали важливою частиною ізоляції.



Члени екіпажу говорять з рідними по відеодзвінку / Фото Business Insider

Окрім того, вільний час вони проводять за випічкою солодощів, читанням книг, переглядом фільмів та спортом. "Кожного тижня є якась тема для вбрання, наприклад, модні сукні чи піжами", – додає Б'янка.

Дивіться всі фото, як екіпаж переживає карантин на яхті:



Коли в країні скасувалися деякі обмеження, то пара спочатку вирішила піти в похід на пагорби в Монако. Однак, Б'янка зізналася, що з нетерпінням чекає, коли зможе побачити свою родину в Південній Африці.