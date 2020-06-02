Пара з Німеччини 29-річний Робін Лаххайн і 28-річна Джудіт Шнайдер обожнюють подорожувати світом. Вони шукають місця зйомок відомих фільмів та серіалів та відтворюють знамениті кадри. Для цього пара навіть копіює костюми та пози персонажів.

Робін та Джудіт всі фото публікують у своєму інстаграмі, який називається Secret Famous Places. Також пара має ютуб-канал, де викладають відео-процес підготовки кадрів.

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Відомо, що пара вже відтворила безліч популярних кадрів та сцен з фільмів. Зокрема, "Форрест Ґамп" (знімалася стрічка в штаті Юта, США), "Ла-Ла Ленд" (кадри з Griffith Park, Лос-Анджелес), "007: Координати "Скайфолл" (сцени з Шотландії) тощо.

Таке хобі у пари з’явилося ще 6 років тому, коли в них під час відпустки з’явилася ідея відвідати якийсь знімальний майданчик.

"Але замість того, щоб просто відвідати його, ми вирішили відтворити сцени, щоб довести, що це дійсно правильне місце. Ми спробували, і це спрацювало краще, ніж ми думали", – каже Джудіт Шнайдер.

Дивіться чарівні фото, як пара відтворює кадри з фільмів: