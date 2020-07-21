Старшим людям набагато важче пережити захворювання COVID-19. Тому й зустрічі з близькими в них дуже емоційні. Так, одна пара з США, яка прожила у шлюбі 67 років, змогла нарешті побачитися після одужання. І їхній радості та щастю немає меж.

Відомо, що 90-річна Джойс Хоффман була ізольована від свого чоловіка Дона, поки хворіла на коронавірус, пише WebMed.

Цікаво Пара померла в один день від коронавірусу, проживши разом 60 років: зворушлива історія та фото

І оскільки подружжя не бачилося понад 5 тижнів, вони справді скучили один за одним. Нещодавно в мережі з’явилося відео їхньої щемливої зустрічі.

Дивіться відео, як пара зустрілася після одужання від COVID-19:



"Я маю плакати від щастя. Я маю плакати. Ти виглядаєш чудово. Ти виглядаєш дуже красивою", – каже Дон дружині на відео.

Цікаво, що зустріч парі організував персонал лікарні Hooverwood Living як сюрприз. І в них вийшло здивувати Джойс та Дона. Особливо для чоловіка єднання з дружиною стало справжньою несподіванкою.



Джойс і Дон вперше зустрілися після одужання / Фото Facebook / Hooverwood Living

Зазначимо, що коли пацієнти виписуються з відділення, де вони лікувалися, лікарня часто влаштовує такі сюрпризи для них.

Додамо, що 13 липня пара відсвяткувала 68 річницю шлюбу. Тож, Джойс та Дон прожили разом ще один складний рік.