Пара із США комбінує свої наряди з черепахою: чарівні фото, які не залишать вас байдужими

Весь світ вже звик до одягнених собак чи кішок. Тепер в інтернеті стає популярною одягання ще одного члена тваринного царства – черепахи. Так, одна пара з Каліфорнії підбирає свій look разом з вбранням тваринки і це виглядає дуже мило.

33-річна Кейсі Кучинскі та її чоловік Даніель Родрігес комбінують свій одяг зі своїм домашнім улюбленцем Етель – 4-річною черепахою, яка важить приблизно 9 кілограмів, пише Metro.

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Кейсі, яка працює ілюстраторкою, розповіла, що вона часто бачить тенденцію в соцмережах, коли сім’ї з дітьми роблять фотографії в однакових нарядах.

"Я просто подумала, що було б смішно робити те саме, але з нашою черепахою. У мене є досвід дизайну одягу, тому майже всі вбрання Етель зроблені або перероблені мною з дитячого одягу", – сказала жінка.

Дивіться фото, як пара із США комбінує свої наряди з черепахою:

Чарівне тріо регулярно одягається в однакове вбрання та створює фотографії для свого акаунта в інстаграмі. Нині вони вже мають 38,6 тисячі підписників.

Однак, не всім подобається ідею Кейсі та Даніеля. Деякі люди кажуть, що це неправильно та вважають це експлуатацією черепахи.