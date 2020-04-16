Пара креативно відтворила 20 відомих кадрів з фільмів під час карантину: ефектні фото

Пара з Угорщини Фанні та Норберт знайшли крутий спосіб максимально корисно та весело використовувати свій час під карантину. Вони почали відтворювати кадри з найпопулярніших фільмів.

Звичайно, їх декорації – мало бюджетні, тому не такі розкішні, як ті, що створені у багатих голлівудських студіях, але вони, безумовно, більш креативні.

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"Ми з Норбі є лідерами імпровізаційного театру та працюємо у розважальній організації. Ми зазвичай працюємо з різними подіями, тому пандемія COVID-19 дуже втрутилася в наші плани", – сказала Фанні виданню Bored Panda.

Пара зізналася, що вони величезні любителі фільмів, тому їхня любов до сфери кіно і надихнула Фанні та Норберта на ці кадри.

"Коли ми ще були в університеті, ми любили креативно одягатися, коли у нас була можливість. Завдяки цьому у нас було багато аксесуарів та костюмів вдома", – додає пара.

Подружжя забавно відтворили кадри зі знаменитих фільмів. Серед картин, які спробувала повторити пара, "Коммандо", "Обличчя зі шрамом", "Сяйво", "Бійцівський клуб" і ряд інших не менш відомих кінострічок.

Дивіться фото, які зробила пара з фільмів:



Фанні і Норберт розповіли, що добре справляються під час карантину та. На щастя, мають багато цікавих занять. Окрім цих фотосесій, пара ще шиє маски для обличчя, вивчає мови, прибирає будинок і складає плани на майбутнє.