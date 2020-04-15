Пара обмінялася обітницями через відеодзвінок на імпровізованій церемонії в лікарні: фото

Коронавірус зруйнував багато планів та скасував безліч подій та весіль. Проте закохані із США Шелун Цай та Майкл Сун вирішили не здаватися та обмінялися обіцянками на імпровізованій весільній церемонії у відділенні лікарні.

Цікаво, що наречений був присутній на церемонії онлайн через програму Zoom, як і їхні друзі та рідні, які підтримували пару, пише Bored Panda.

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Медсестри були одягнені в якості подружок нареченої, а наречена виглядала приголомшливо – в саморобному платті з медичного халату.



Наречена Шелун Цай / Фото Bored Panda

Медичний персонал навіть виготовив весільний реквізит "Щойно одружені", який допоміг створити особливу атмосферу. Зазначимо, що свою офіційну дату весілля закохані перенесли на жовтень.

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Так, лікарка Шелун Цай та її наречений Майкл Сун вирішили відзначити день весілля, який було скасовано через пандемію коронавірусу. Додамо, що пара познайомились у коледжі у Нью-Йорку.