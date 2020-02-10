24 канал техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Пара перетворила шкільний автобус на зручний будинок на колесах, аби подорожувати з дітьми: фото

1781 Читать новость на русском
Пара перетворила фургон у будинок на колесах / Alino

Подружжя з Нової Зеландії вирішило кардинально змінити життя – чоловік та дружина звільнилися з роботи, перетворили шкільний автобус на комфортний будинок на колесах та разом з дітьми відправилися подорожувати світом.

Цікаво, що пара самостійно, без досвіду у будівництві, зробили ремонт у фургоні, передає видання Alino.

Цікаво! Розлучений тато разом з двома доньками створили милий будинок на колесах для подорожей: фото

Чому вони вирішили так вчинити? Однією з причин є те, що їх робота булла занадто напруженою, а вартість життя в Окленді була дуже високою – вони платили приблизно 3 тисячі доларів США за оренду щомісяця.

Як тепер виглядає оновлений шкільний автобус: фото Alino

Тепер подружжя скоротило свої витрати та, проживаючи в автобусі, вони розробили кілька невеликих способів доходу для життя, зокрема ведуть власний канал на YouTube, де розповідають про подорожі.

Дивіться одне з відео цієї сім'ї:

 

Автор: Марія Бондар
Теги: Сімʼя Діти і неповнолітні Ремонт Транспорт Подорожі Авто Батьки і діти Нова Зеландія
8 нових кумедних термінів про стосунки у 2020 році, які ви точно маєте знати
9 лютого
2461
Залиште відгук