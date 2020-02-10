Пара перетворила шкільний автобус на зручний будинок на колесах, аби подорожувати з дітьми: фото

Подружжя з Нової Зеландії вирішило кардинально змінити життя – чоловік та дружина звільнилися з роботи, перетворили шкільний автобус на комфортний будинок на колесах та разом з дітьми відправилися подорожувати світом.

Цікаво, що пара самостійно, без досвіду у будівництві, зробили ремонт у фургоні, передає видання Alino.

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Чому вони вирішили так вчинити? Однією з причин є те, що їх робота булла занадто напруженою, а вартість життя в Окленді була дуже високою – вони платили приблизно 3 тисячі доларів США за оренду щомісяця.

Як тепер виглядає оновлений шкільний автобус: фото Alino

Тепер подружжя скоротило свої витрати та, проживаючи в автобусі, вони розробили кілька невеликих способів доходу для життя, зокрема ведуть власний канал на YouTube, де розповідають про подорожі.

Дивіться одне з відео цієї сім'ї: