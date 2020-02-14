Пара перетворила стару машину швидкої допомоги в неймовірний будинок на колесах: відео

Новозеландські блогери, які багато подорожують, мріяли про комфортний фургон, щоб відвідувати нові місця не тільки зручно, але й затишно. Тому пара вирішила перетворити звичайну машину швидкої допомоги на шикарний будинок на колесах.

24-річний Алексіс Мартіні і його 22-річна дівчина Флаві Меро витратили вісім тижнів на те, щоб створити будинок на колесах своєї мрії з пошарпаної машини швидкої допомоги.

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Відомо, що самі студенти приїхали в Нову Зеландії з Франції за програмою обміну. Це вже не перша їхня спільна подорож. За попередній рік закохані накопичили 15 тисяч новозеландських доларів (близько 230 тисяч гривень), яких вистачило на віджилу машину швидкої допомоги.

"До того як приїхати в Нову Зеландію, ми й гадки не мали, як що робити. Але ми всьому навчилися за допомогою YouTube і намагалися зробити все найкраще", – говорить Алексіс.

Дивіться відео, як пара перетворила колишню "швидку" у будинок на колесах

Зараз колишня швидка допомога укомплектована краще, ніж багато будинків з фундаментом. У пари є холодильник, біотуалет, система електроживлення на сонячних батареях і душ (щоправда, вуличний).

Разом з матеріалами для ремонту і меблями молоді люди витратили ще 15 тисяч новозеландських доларів. Так що на весь проєкт у мандрівників пішло близько 30 тисяч (близько 500 тисяч гривень).



Пара зробила самостійно ремонт у машині

Мартін визнається, що витратили більше, ніж хотілося б. Спочатку вони навіть подумували купити просто стару легковик, але цей варіант ніяк не підходив. Хлопці хотіли подорожувати в чомусь більше схожому на будинок.

Але пара сподівається, що їх інвестиції окупляться, коли потрібно буде повертатися до Франції. Машину вони планують продати і за суму не меншу, ніж на неї витратили.