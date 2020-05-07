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Пара під час карантину одружилася у порожній церкві: замість гостей були їх портрети – фото

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Пара одружилася у порожній церкві
Пара одружилася у порожній церкві / Twitter / ABCLiz

Карантин скасував багато подій та громадських заходів, але це не завадило парі з Каліфорнії одружитися. Вони влаштували весільну церемонію в порожній церкві, а замість гостей на стільці поставили їхні портрети.

На фото, опублікованому у твіттері, батько веде свою доньку до вівтаря вздовж проходу порожньої церкви.

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Наречені Перріс Хатчі та Емілі Маначі з Сан-Франциско розповіли, що тривалий час думали, як провести весілля чи може взагалі скасувати його.

"Ніхто з нас не хотів відкладати церемонію на невизначений термін, оскільки важко зрозуміти, коли все знову буде добре. Разом з тим ми не хотіли піддавати ризику наших близьких", – сказав наречений.

Наречена йде з татом до вівтаря
Наречена йде з татом до вівтаря / Фото Twitter / ABCLiz

Тому пара вирішила зіграти весілля у церкві Святого Ігнатія у Сан-Франциско згідно з правилами соціального дистанціювання і деякими змінами у списку гостей. Так, до щасливої пари віртуально приєдналися не лише родина та друзі, але й парафіяни церкви. 

"Коли ми приїхали до церкви, то побачили фотографії на лавах. Церква регулярно транслює свої служби і тому розташувала фото парафіян. Ми оцінили аудиторію", – додав Перріс.

Весілля в порожній церкві
Весілля в порожній церкві / Фото Twitter / ABCLiz

Автор: Марія Бондар
Теги: Коронавірус COVID-19 Сімʼя Життєві історії Релігія Шлюб Стосунки
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