Пара під час карантину одружилася у порожній церкві: замість гостей були їх портрети – фото

Карантин скасував багато подій та громадських заходів, але це не завадило парі з Каліфорнії одружитися. Вони влаштували весільну церемонію в порожній церкві, а замість гостей на стільці поставили їхні портрети.

На фото, опублікованому у твіттері, батько веде свою доньку до вівтаря вздовж проходу порожньої церкви.

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Наречені Перріс Хатчі та Емілі Маначі з Сан-Франциско розповіли, що тривалий час думали, як провести весілля чи може взагалі скасувати його.

"Ніхто з нас не хотів відкладати церемонію на невизначений термін, оскільки важко зрозуміти, коли все знову буде добре. Разом з тим ми не хотіли піддавати ризику наших близьких", – сказав наречений.



Наречена йде з татом до вівтаря / Фото Twitter / ABCLiz

Тому пара вирішила зіграти весілля у церкві Святого Ігнатія у Сан-Франциско згідно з правилами соціального дистанціювання і деякими змінами у списку гостей. Так, до щасливої пари віртуально приєдналися не лише родина та друзі, але й парафіяни церкви.

"Коли ми приїхали до церкви, то побачили фотографії на лавах. Церква регулярно транслює свої служби і тому розташувала фото парафіян. Ми оцінили аудиторію", – додав Перріс.



Весілля в порожній церкві / Фото Twitter / ABCLiz