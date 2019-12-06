Пара покинула роботу, продала всі речі і почала подорожувати по світу з котом: фото
Подружжя Джонсонів кілька років тому зробило рішучий крок, продавши всі свої речі, купивши яхту і здійснивши свою давню мрію. На сьогодні вони вже відвідали 16 країн разом з котом Джорджі, який вміє і любить плавати та подорожує з ними вже 7 років.
Так, менеджер автосалону Метт і фахівчиня білінгу Джессіка Джонсон, покинули свою роботу та вирушили в морську подорож по різних країнах світу, передає видання Listelist.
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Вони до своїх 32 років отримали освіту, влаштувалися на хорошу роботу і навіть купили будинок і дві машини.
Джессіка на власній яхті з котом / Фото з їх сайту Mjsailing
Залишалося народити 2 дітей, як жартувала Джессіка, щоб стати умовно "щасливими" середньостатистичними американцями. Проте замість цього пара вирішила продали все і вирушити в морський круїз.
Метт Джонсон спить під час подорожі на яхті / Фото з їх сайту Mjsailing
Їхня подорож стартувала у серпні 2011 року, і з тих пір Метт та Джессіка відвідали 16 країн світу, включаючи Багами, Ямайку, Кубу і Перу. А у 2012 році вони взяли з притулку в круїз ще одного члена екіпажу – кота Джорджі, який супроводжує моряків всюди.
Кіт Джорджі живе з парою на яхті / Фото з їх сайту Mjsailing