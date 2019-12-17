Пара прожила майже 70 років у мирі та злагоді: незвичний секрет міцного шлюбу

Подружжя Клонц з Каліфорнії прожили 68 років без сварок та суперечок завдяки цікавій ідеї, яка прийшла до них у молоді роки. Доживши до 87 років, пара розкрила свій секрет: всі справа в музиці та однаковому одязі.

Френсіс і Розмарі Клонц познайомилися, коли їм обом було по 19 років. З того часу вони не лише не відходять одне від одного ні на крок, а й з року в рік укріплюють свої стосунки міцнішим. Нещодавно подружжя вирішило відкрити таємницю міцного шлюбу, передає видання Up Worthy.

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Ще на початку відносин жінка якось купила собі і Френсісу однакові футболки, які вона побачила в магазині одягу. Вона подумала, що якщо вони будуть носити однаковий одяг, то стануть набагато ближчими одне до одного. І це спрацювало. З того часу у гардеробі подружжя практично немає жодних відмінностей, тільки у Розмарі – жіночий варіант, а у Френсіса – чоловічий.



Френсіс та Розмарі Клонц в однаковому одязі / Фото Facebook / RoseMary Klontz

Цікаво, що гармонійна пара знайшла себе і в музиці. Вони і досі активно гастролюють по будинках пристарілих і дають там концерти, на яких співають власні пісні. Вони зізнаються, що іноді музикою і піснями можна сказати одне одному набагато більше, ніж словами.



Подружжя Френсіс та Розмарі Клонц / Фото Facebook / RoseMary Klontz

Виявилося, що діти Френсіса і Розмарі пішли за прикладом своїх батьків, і тепер у їх родинах всі теж ходять в однаковому одязі, і це дійсно працює. Тож можна припустити, що така традиція в їхній родині буде існувати протягом довгих років.



Діти подружжя Клонців / Фото Good Day