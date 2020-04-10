Пара влаштувала весілля на карантині: їх заарештували в той же день – фото

У місті Емпангені в Південній Африці правоохоронці заарештували молодят, священика та ще понад 50 гостей через порушення карантину у зв’язку з загрозою поширення коронавірусу.

Як пише видання The Mirror, озброєні поліцейські ввірвалися на весілля і затримали усіх присутніх. На цей час пара вже встигла вимовити клятви один одному.

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На фото помітно, як поліцейські з масками на обличчях посадили в автобус 48-річного нареченого Джабулані Зулу та його кохану 38-річну Номтанду. За порушення карантину правоохоронці затримали також священика і ще 53 гостя.



Поліція арештувала наречених / Фото The Mirror

Як повідомили в поліції, ймовірно, пару відпустили під заставу 1000 RF (близько 1500 гривень).

Зазначимо, що станом на 10 квітня в Південній Африці понад 2 тисячі осіб заражені коронавірусом, 24 – померли.