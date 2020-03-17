Пара вперше влаштувала весільну фотосесію після 60 років спільного життя: захоплюючі фото
Подружній парі, яка прожила разом 60 років, вирішили зробити чарівний подарунок – вперше провести для них весільну фотосесію. Ці світлини виглядають чудово і доводять, що справжнє кохання таки існує.
Кохання цієї бразильської пари розпочалося в далекому 1957 році. Скромне весілля Дона і Сеу Руссо влаштували на подвір’ї, а весільний одяг їм шила хресна, пише видання People.
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Їхні серця були наповнені вірою і бажанням побудувати гарне життя разом. Вони навіть уявити не могли, що на них чекають 9 дітей, 16 онуків та 4 правнуків, і що вони будуть жити разом понад 60 років.
Свій день весілля кожен з них береже в пам’яті, проте вони не мають з цього дня жодної фотографії. Тому їм подарували першу весільну фотосесію, яка показує їхнє щире кохання. Результат перевершив всі очікування.
Дивіться фото першої весілької фотосесії пари:
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