Пара, яка летіла додому з усиновленою дитиною, отримала неочікуваний сюрприз під час польоту

Пара з Каліфорнії, що летіла додому з усиновленою дівчинкою, отримала приємний сюрприз у літаку – стюардеса оголосила цю новину через гучномовець, тому всі пасажири вирішили привітати батьків та написали для них цікаві поради та побажання.

Пара кілька років намагалася народити дитину, проте в них нічого не виходило, було кілька викиднів та багато стресу. А тому Дастін та Карен вирішили всиновити малюка. Саме тому вони були змушені летіти з 8-денною дитиною з Колорадо до Каліфорнії, передає видання Washington Post.

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Так, чоловік розповів, що він мав змінити малечі підгузок, тому попросив стюардесу на ім'я Дженні привести пару в кімнату, де вони змогли б це зробити. "Дженні та її колега привітали мою дочку і ввічливо запитали, що спонукало до польоту з такою юною дитиною. Я розповів їм історію про всиновлення", – написав Дастін у твіттері.

Повернувшись до своїх місць, інша стюардеса підійшла до сім'ї та запитала в них про дівчинку. Через п’ять хвилин вона сказала у гучномовці наступне: "Пані та панове, сьогодні на рейсі дуже особливий гість. Їй всього 8 днів, і вона подорожує додому зі своїм новими мамою та татом". Салон вибухнув оплесками. Всі пасажири почали одразу вітати подружжя.



Подружжя Дастін та Карен Мурр / Фото The Washington Post

Стюардеса роздала серветки та ручки для кожного, хто захотів записати повідомлення для нових батьків. Так, на одній із серветок було написано: "Мене прийняли в сім'ю 64 роки тому. Дякуємо, що подарували цій дитині вашу люблячу сім'ю. Вітаємо".

Екіпаж зібрав усі серветки і прочитав декілька з них вголос.

"Пийте багато вина!"

"Натирайте один одному ступні і розтирайте ноги дитини".

"Завжди кажи їй, що ти її любиш".

"Насолоджуйтесь кожною хвилиною. Час проходить дуже швидко".

Після оплесків стюардеси зв’язали близько 60 серветок і подарували їх новоствореній сім'ї. Згодом мати Дастіна вклеїла ці серветки в книгу, щоб пара могла зберегти поради та добрі побажання для внучки.

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I hope you’ll take time to share what is good. In a world of turmoil, don’t forget to showcase the Bobby’s and Jenny’s, the kind strangers out there.



And if they don’t cross your path, be one. Seek good, or create it. pic.twitter.com/XMxkJXkh18 — Dustin Moore, MS, RD (@theamericanrd) February 9, 2020

Коли вони повернулися додому в парк Буена в окрузі Оранж, Дастін Мур зв’язався з авіакомпанією та повідомив про цей жест.