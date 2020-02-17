Пара, яка летіла додому з усиновленою дитиною, отримала неочікуваний сюрприз під час польоту
Пара з Каліфорнії, що летіла додому з усиновленою дівчинкою, отримала приємний сюрприз у літаку – стюардеса оголосила цю новину через гучномовець, тому всі пасажири вирішили привітати батьків та написали для них цікаві поради та побажання.
Пара кілька років намагалася народити дитину, проте в них нічого не виходило, було кілька викиднів та багато стресу. А тому Дастін та Карен вирішили всиновити малюка. Саме тому вони були змушені летіти з 8-денною дитиною з Колорадо до Каліфорнії, передає видання Washington Post.
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Так, чоловік розповів, що він мав змінити малечі підгузок, тому попросив стюардесу на ім'я Дженні привести пару в кімнату, де вони змогли б це зробити. "Дженні та її колега привітали мою дочку і ввічливо запитали, що спонукало до польоту з такою юною дитиною. Я розповів їм історію про всиновлення", – написав Дастін у твіттері.
Повернувшись до своїх місць, інша стюардеса підійшла до сім'ї та запитала в них про дівчинку. Через п’ять хвилин вона сказала у гучномовці наступне: "Пані та панове, сьогодні на рейсі дуже особливий гість. Їй всього 8 днів, і вона подорожує додому зі своїм новими мамою та татом". Салон вибухнув оплесками. Всі пасажири почали одразу вітати подружжя.
Подружжя Дастін та Карен Мурр / Фото The Washington Post
Стюардеса роздала серветки та ручки для кожного, хто захотів записати повідомлення для нових батьків. Так, на одній із серветок було написано: "Мене прийняли в сім'ю 64 роки тому. Дякуємо, що подарували цій дитині вашу люблячу сім'ю. Вітаємо".
Екіпаж зібрав усі серветки і прочитав декілька з них вголос.
- "Пийте багато вина!"
- "Натирайте один одному ступні і розтирайте ноги дитини".
- "Завжди кажи їй, що ти її любиш".
- "Насолоджуйтесь кожною хвилиною. Час проходить дуже швидко".
Після оплесків стюардеси зв’язали близько 60 серветок і подарували їх новоствореній сім'ї. Згодом мати Дастіна вклеїла ці серветки в книгу, щоб пара могла зберегти поради та добрі побажання для внучки.
Коли вони повернулися додому в парк Буена в окрузі Оранж, Дастін Мур зв’язався з авіакомпанією та повідомив про цей жест.