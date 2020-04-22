Пара з Англії влаштовує прогулянки під час карантину в історичному вбранні: красиві фото

45-річна костюмерка Ізабелла Пітчер разом зі своїм чоловіком Лукасом щодня одягає красиве історичне вбрання на прогулянку у селищі англійського графства Бакінгемшир, яке спорожніло через карантин.

Адже одяг, як наголосила Ізабелла, потребує "провітрювання", оскільки багато публічних заходів, де їх планували використати, скасували через пандемію коронавірусу. Всі фото пара публікує в своєму інстаграмі.

Цікаво! Пенсіонери знайшли кохання в 97 років завдяки коронавірусу: мила історія

Також Ізабелла проводить у соціальних мережах цікаву вікторину – вона просить людей назвати епоху, якій відповідає їх вбрання.

А перехожим дуже сподобалася така ідея, адже вони завжди радісно зустрічають пару, махаючи руками. Як помітила місіс Пітчер, такі прогулянки "піднімають настрій, і їй приємно бачити, що люди отримують від цього задоволення, бо в цьому теж є освітня цінність".

Дивіться фото з прогулянок пари в історичному вбранні:



"За тиждень ми зустріли більше мешканців села, ніж за останній рік проживання тут. Звісно, все з дотриманням соціальної дистанції", – поділилась англійка.