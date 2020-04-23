Пара з Парижа показала, як можна весело та круто пережити карантин: захоплюючі відео

Люди діляться в соцмережах різними відео, фото та порадами, як вони переживають карантин. Так, одні дивляться фільми, інші знімають кумедні відео про коронавірус, а деякі публікують на своїх сторінках онлайн-курси чи нові рецепти страв.

Проте вдома не обов'язково відмовлятися від веселощів, адже розваги на самоізоляції – це не лише похід в аптеку чи магазин. Одна блогерка з Парижа публікує в своєму інстаграмі ефектні відео, як вона з коханим проводить карантин.

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Кеті і її хлопець, на яких в соцмережі підписані понад 500 тисяч людей, точно знають, що таке веселощі. Кожен день вони розповідають про те, як не зійти з розуму на карантині через коронавірус і дають відео-підказки тим, хто вже стомився від цього.

Блогерка робить шоу з чоловіком на своєму балконі з видом на Париж та додає до цього трохи музики. Їх відео настільки круті, що декому варто взяти їх на замітку та й самим спробувати повеселитися вдома.

Дивіться відео, як пара розважається на карантині:

До того ж, дівчина займається не лише блогерством, а й підприємницькою діяльністю. Вона створила свій ювелірний бренд, який вона назвала: Katie one Paris.