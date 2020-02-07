Пари, які однаково розділяють догляд за дитиною, щасливіші: дослідження

Дослідження показують, що батьки в середньому задоволені своїм життям більше, ніж люди, які не мають дітей. Проте, якщо обов'язки у догляді за дитиною пара ще й розділяє – то вони почуваються щасливішими, ніж пари, де дитиною займається лише жінка.

Нове дослідження, опубліковане в журналі "Гендер і суспільство", виявило, що батьки почуваються щасливіше у вихованні дітей значною мірою завдяки гендерним нормам.

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Дослідники проаналізували дані про більш ніж 30 тисяч жінок та чоловіків за близько 30 років щодо того, наскільки вони задоволені своїм життям, а також їх дотримання гендерних норм щодо батьківства (тепер часто жінка йде на роботу, а чоловік залишається вдома, доглядаючи дітей).

Багато досліджень показало, що розподіл обов'язків по догляду за дитиною однаково покращує емоційне самопочуття жінки та сприяє щасливішим стосункам.

Зазначимо, що за даними Мінсоцполітики, станом на минулі роки лише 3% відпусток по догляду за дитиною були оформлені на чоловіків.