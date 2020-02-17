Пари, які прожили разом 50 років, поділилися секретами довготривалих стосунків: 6 правил

Подружжя, яке проживає разом не одне десятиліття, точно стикається з різноманітними викликами у стосунках. Але якщо над відносинами працювати та підтримувати свою другу половинку, то ви будете жити щасливо ще багато років.

Так, сім пар, які провели разом близько 50 років, поділилися виданню Welland Good власними золотими правилами довготривалих стосунків.

Важливо! 9 порад для молодих батьків, які допоможуть зберегти шлюб

Знайдіть час, щоб зосередитися один на одному

Подружжя Браша і Ар'є Гец одружені вже 40 років і разом виховали шестеро дітей, які зараз щасливо одружені та мають власних малюків. Тож коли їх вже дорослі діти переїхали, пара відчула відчуття втрати і смутку через "порожнє гніздо".

Проте Браша і Ар’є вирішили переосмислити цей емоційний стан як позитивну можливість. "Коли діти почали переїжджати, я почала встигати приділяти значно більше уваги своєму чоловікові. Я почала його дуже цінувати", – каже Браша. І через те, що вони знайшли час, щоб зосередитися один на одному, їхні стосунки стали набагато захоплюючими.

У негативні часи тримайтеся на позитиві

За свої 44 роки подружнього життя Лорі та Майк Мандріота пережили важкі зміни. Зараз вони радять всім парам ніколи не приймати рішення, поки ви емоційно засмучені. "Навіть якщо це займає місяць, зачекайте, коли ваш партнер охолоне, тоді прийміть своє рішення зі перспективою", – додає Лорі.

Вона також каже, що важливо розуміти, що ми всі помиляємося: "Це може допомогти вам бути більш співчутливими, навіть у часи розчарування". "У житті так багато викликів, яким потрібно протистояти, що триматися негативу і розчарувань – це марна трата дорогоцінного часу. Тож, тримайтеся на позитиві у стосунках і ви будете щасливішими", – сказала жінка.

Відкрито спілкуйтеся та діліться своїми страхами

Керрол Джи, яка одружена з Ронні 46 років, говорить, що єдине застереження цього правила полягає в тому, що тільки одному з них "дозволено мати поганий день".

Протягом останніх 27 років Ронні боровся з низкою хронічних проблем зі здоров’ям, які вплинули на їхні стосунки. Кілька разів жінка намагалася розмовляти чоловіком про свої страхи, і він говорив, що з ним нічого не трапиться, тому їй не потрібно було хвилюватися.

Відчуваючи, що їх емоційне здоров'я знижується, подружжя врешті вирішило, що їм допоможе терапія стосунків. "Консультування допомогло йому по-справжньому "почути" мене. Ми поділилися своїми страхами. Тепер ми обидва усвідомлюємо, що з віком наші проблеми зі здоров'ям, ймовірно, посиляться, але ми досі відчуваємо себе парою", – сказала Керрол.

Читайте також! Як почати нові стосунки після розлучення: поради психолога

Тож, не бійтеся розкривати свої страхи один одному, і шукайте допомоги, якщо відчуєте, що не можете справитися з проблемами.

Підтримуйте та поважайте один одного

Джанет та Стівен Холл стикалися з безліччю серйозних проблем протягом 42 років разом. Вони обіймалися і підтримували одне одного, коли було б легше закритись у кімнаті, бо це було б егоїстично і недоброзичливо до почуттів партнера.

Найважливіший урок, який вони засвоїли протягом цих негараздів, – це бути найкращими друзями із спільними інтересами, залишатися вірними собі та одне одному та ставитись один до одного з повагою та гідністю. "Виснажливим було не зупинятися, наприклад, коли наша донька померла, але кожен з нас любив іншого настільки, що ми не могли дозволити нашій печалі призвести до ще одної втрати", – відповів Стівен.

Ніколи не сприймайте свої стосунки як належне

Мері Бурак за 50-річні стосунки з Джеррі майже тричі втрачала його через ускладнення грипу. Багато часу він провів у лікарні, а поруч з ним – і дружина. За цей час їхній бізнес сильно постраждав, але для них важливіше було здоров’я один одного, ніж гроші.

Хоча для пари все було тяжко, їх любов продовжувала зростати і розвиватися з часом. "Ми дали обітниці 50 років тому, що ніколи не сприйматимемо стосунки як належне. Ми сильна і віддана пара з повагою, довірою та честю, а також дружбою та любов'ю один до одного", – запевнила Мері.

Прийміть ваші подібності та відмінності

Террі Ітон і Роберт Вільямс були парою 37 років, а спільно вели бізнес 28 років. "Хоча спілкування, безумовно, є ключовим фактором у парі, ми також зрозуміли важливість сприйняття подібностей та відмінностей один одного", – каже Ітон.

Хоча вони багато в чому схожі, вони приймали відмінності один одного в особистому та професійному житті. "Незалежно від того, ми розвиваємо наш бізнес чи підтримуємо один одного в часи особистих змін, ми завжди намагалися відзначати той факт, що ми – дві різні особистості з двома способами мислення та двома унікальними наборами талантів, інтересів та перспектив", – запевняє пара.