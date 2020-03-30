Пари, які п'ють разом, залишаються у стосунках довше: дослідження

Надмірне вживання алкоголю або куріння чоловіком або дружиною може погіршити шлюб. Однак, чи саме погані звички викликають проблеми у взаєминах? Вчені довели, якщо звички до алкоголю чи куріння у партнерів однакові, то вони довше залишаються задоволеними своїм шлюбом.

Про це йдеться у доповіді, оприлюдненій університетом у Буффало. Так, вчений Грегорі Хоміш досліджував понад 600 пар близько семи років.

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Учасники мали заповнити анкети перед весіллям, а потім такі ж анкети на перший, другий, четвертий та сьомий ювілеї шлюбу. З’ясувалося, що подружжя з різними звичками до алкоголю та куріння частіше почувалися незадоволеними своїми стосунками, ніж ті, чиї звички були схожими.



Пара святкує заручини з вином / Фото Unsplash

"Коли один партнер сильно пив або курив, а інший не відповідав його звичкам, то вони були незадоволені. Відносини погіршувалися ще більше, коли один з подружжя занадто захоплювався поганими звичками", – кажуть дослідники.

Результати опитування показали зниження рівня задоволеності подружжям з роками спільного життя. При кожній оцінці різниця у вживанні алкогольних напоїв між подружжям була частішою, ніж різниця у курінні.