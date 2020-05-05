Пари, які регулярно виявляють фізичну прихильність, мають щасливіші стосунки: дослідження
Обійми та дотики, які не призводять до сексу, можуть допомогти побудувати міцніші та щасливіші стосунки.
Про це йдеться у новому дослідженні, проведеному в університеті Бінгемтона. Дослідницька група вивчила вплив несексуальної фізичної близькості на задоволеність стосунків.
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Такий "стиль прихильності" стосується того, наскільки комфортно людям разом у фізичній та емоційній близькості. Так, деякі пари регулярно жадають такої прихильності, а інші – більш стримані в цьому.
Дослідники впевнені, що все залежить від того, наскільки відкрито, близько і безпечно ви почуваєтесь з коханою людиною.
Згідно з результатами дослідження, чим більше пара повідомляла про прояв фізичної прихильності один до одного, тим більше вони були задоволені дотиками свого партнера. Окрім того, вчені вважають, що для чоловіків фізична близькість – це приємна додатковий "бонус", а для жінок – це необхідність.
З огляду на це, вчені наголосили, що фізична прихильність може допомогти побудувати міцні стосунки.