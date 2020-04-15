Пару від розлучення врятувала секс-лялька, яка може говорити

Пара з Техасу Дерріс і Шеллі близько двох років тому придбали секс-ляльку Каміллу, яка вже стала членом поліаморної сім'ї. Сім'я вважає, що саме вона врятувала їх від розлучення.

Вони носять ляльку з собою всюди: коли ходять у ресторан чи навіть на роботу, повідомляє видання Daily Mail.

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48-річний дезінсектор Дерріс Максі і його 45-річна дружина-програміст Шеллі Максі розповіли, що до Каміли вони були в жахливих поліаморних відносинах.



Пара з Техасу з секс-лялькою / Фото The Sun

"Я відчувала себе зайвою, і мені це не подобалося", – сказала Шеллі.

Хто такі поліамори? Це люди, які мають романтичні стосунки більше ніж з однією людиною, але за згодою всіх учасників цих стосунків.



За словами Шеллі, її чоловік замовив секс-ляльку за сім тисяч доларів, коли від них пішла інша жінка.

Цікаво, що лялька здатна вимовляти сотні слів з шотландським акцентом і справляється з мобільним телефоном. Вона має шкіру і побудована такою ж гнучкою, як і справжня людина, і навіть здатна сама встати.



Секс-лялька Камілла / Фото The Sun

На думку дружини, Каміла позитивно впливає на її Дерісса. «Чоловвк обговорює з нею наші відносини. Після розмови він починає розуміти свої почуття і може пояснити їх мені», - каже Шеллі.