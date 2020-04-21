Пенсіонери знайшли кохання в 97 років завдяки коронавірусу: мила історія

97-річні пенсіонери з міста Прествіч, яке розташоване у Великій Британії, зрозуміли, що закохалися завдяки коронавірусу. Пара познайомилася напередодні карантину і вирішили ізолюватися разом.

Ветеран Роберт Волш і Ліліан Гранді познайомилися в листопаді 2019 року на заході до Дня пам’яті жертв авіакатастрофи в аеропорту Конкорда, пише The Sun.

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"Ми сиділи поруч, і чомусь обміняли номерами телефонів. Я подзвонив їй ввечері, і ми домовилися зустрітися. Відтоді ми зустрічалися три рази на тиждень", – зізнався чоловік.

Проте коли влада оголосила про те, що в країні вводиться карантин, пара пенсіонерів вирішили з'їхатися. Отримавши схвалення дітей, Роберт переїхав до Ліліан.



Роберт Волш і Ліліан Гранді / Фото The Sun

Я закохався в неї безповоротно. І нам зовсім не нудно вдвох. Ми готуємо власні страви, сидимо в саду і ніколи не сперечаємось. Ми знайшли хорошу сторону в цьому жахливому вірусі: тепер ми разом,

– зізнався Роберт.

Тепер чоловік грає коханій на укулеле (музичний інструмент), вони разом співають пісні своєї молодості і згадують минулі дні. Цікаво, що Волш колись служив на підводному човні, а Гранді під час війни будувала бомбардувальники.