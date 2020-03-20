Перед відкриттям власної справи: 5 речей, які повинен зробити кожен підприємець

Бути підприємцем – це мрія, до якої прагнуть багато людей. Проте деякі власників бізнесу, які лише починають справу, та навіть досвідчені професіонали, можуть знищити всі свої зусилля завдяки типовим помилкам.

Експерти рекомендують перш ніж відкрити власний бізнес, ви повинні підготувати список речей, які допоможуть організувати роботу, пише CNBC.

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5 порад для підприємця до відкриття справи

Бізнес-план

Чи маєте ви офіційний бізнес-план? Якщо ні, то він вам потрібен. Адже якщо підприємці не створюють бізнес-плану – це, мабуть, одна з найпоширеніших помилок, адже бізнес-плани можуть допомогти вам визначити проблеми з вашою ідеєю, а також допоможуть на ринку потенційним інвесторам чи іншим джерелам фінансування.

Перш ніж розпочати власну справу, складіть простий бізнес-план, який визначає запропонований вами товар чи послугу, пов’язані з цим витрати, ваші потреби у фінансуванні, ваших конкурентів, потенційних клієнтів та можливості ринку. Також детально викладіть реалістичні виклики, з якими стикнеться ваш бізнес.

Ощадливість – це неправильний спосіб витрат

Маючи бізнес-план, ви будете краще розуміти свої потреби у фінансуванні, що допоможе вам уникнути двох класичних пасток: перевитрат чи нестачі грошей.



Майте ідею та бізнес-план / Фото Unsplash

Деякі підприємці неправильно оцінюють витрати і, в кінцевому рахунку, витрачають більше коштів, ніж планували, а інші витрачають занадто мало, щоб дати своєму бізнесу реалістичний шанс, помилково вважаючи, що бути обережним – це правильний шлях.

Тож, зробіть все можливе, щоб оцінити фактичні витрати на фінансування вашої справи через запуск та перший рік ведення бізнесу. Потім знайдіть способи забезпечити необхідний вам капітал.

Визначте правильних партнерів

У багатьох випадках ви не можете запустити підприємство самостійно – вам знадобляться партнери чи інвестори для фінансування бізнесу. Але ви можете перестаратися, залучивши занадто багато людей, цим самим розбавивши свій прибуток.

Сподіваємось, ваш бізнес-план включить це питання для обговорення, і подумайте про те, хто насправді повинен брати участь та який вплив мати на вашу справу.

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Ознайомтеся зі своїм клієнтом, перш ніж починати бізнес

Чи знаєте ви свого клієнта та ринок? Чи знаєте ви, чи є у них бажання чи потреба у вашому товарі чи послузі? Чи має товар запропоновану ціну?

Обов’язково ознайомтеся зі своїми клієнтами та ринком. Багато підприємств спотикаються, бо не розуміють свого цільового ринку.



Обговоріть бізнес-план з партнерами / Фото Unsplash

Не скупіться на маркетинг

Занадто багато підприємців мають хороші товари чи послуги, але не займаються маркетинговою роботою. Якщо ви знаєте свого клієнта та ринок, це має бути меншою проблемою.

Але не вважайте, що традиційна реклама вимерла. Залежно від вашого бізнесу, рекламні щити або реклама на радіо можуть мати сенс, а надмірна залежність від соціальних медіа може призвести до відмови.

Якщо ви не розумієте маркетингу добре чи не бачите його цінності, найміть когось, хто може вам допомогти.