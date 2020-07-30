Переїзд до другої половинки однозначно стане наступним кроком у ваших романтичних стосунках. Проте прийняти таке рішення варто з максимальною впевненістю. Як зрозуміти, що ви готові до спільного життя – читайте у матеріалі.

Рішення про спільне життя не повинно бути імпульсивним та заснованим на фінансових питаннях чи швидкоплинних почуттях. Це все набагато серйозніше, ніж ви думаєте, передає видання Yourtango.

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Тому ви повинні вирішити це разом. Спільне життя буде дуже захоплююче та допоможе вам по-справжньому дізнатися все про людину, яку ви любите.

Як зрозуміти, чи готові ви жити разом з партнером

Ви не проти мати трохи особистого життя

Ви готові до спільного життя, якщо ви відчуваєте себе досить комфортно у відносинах та бачили один одного в різних скрутних життєвих ситуаціях. Якщо ви пройшли вже багато випробувань, то ви готові бути поруч 24/7.

Все, що раніше було особистим або секретним, зараз, ймовірно, покажеться. Тому будьте готові до цього.

Ви не втомилися бути один з одним

Якщо у вас різні робочі графіки і ви, як наслідок, бачилися один або два рази на тиждень, то, ймовірно, поки не розумно починати жити разом. Бо це величезний ризик для відносин.

Але з іншого боку, якщо ви вже проводите шість з семи вечорів на тиждень разом, то ви в основному вже маєте навички співжиття і готові до переїзду.

У вас є власне життя поза відносинами

Ви не повинні забувати про другу половинку чи ставити її/його на друге місце в житті, але також важливо вміти проводити час окремо, не сходячи з розуму від нервів. Адже занадто велика прихильність може призвести до конфліктів, як і її недостача.

До того ж, якщо щось піде не так у відносинах, то чудово буде мати когось, хто може вам допомогти та підтримати і прийняти на кілька днів до себе, якщо буде потрібно.



Ви хочете проводити ще більше часу разом / Фото lhealth

Ви почуваєте себе комфортно з сім'ями і друзями один одного

До рішення про спільне життя ви вже мали б познайомитися з родичами один одного. Також ви можете бути знайомі з друзями один одного. Вам не обов'язково ставати одразу дуже близькими, але вам повинно бути комфортно з цими людьми. Якщо це так, то ви готові до наступного кроку у стосунках.

Ви знаєте особливості вашого партнера

Спробуйте звести до мінімуму всі свої сюрпризи при першому спільному переїзді. Адже чим більше ви один одного знаєте, тим краще. До прикладу, розкажіть, що ви можете хропіти вночі або їсте з відкритим ротом. Чи попередьте другу половинку, що ви любите закінчувати день за келихом вина тощо.

Можливо, непогано скласти список ваших звичок, які можуть не сподобатися партнерові і придумати кілька рішень для того, що вас турбує.

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У вас є схожі або спільні плани на майбутнє

Ви вже обговорювали своє майбутнє разом? Це ключовий крок до розуміння того, чи варто здійснювати такий серйозний крок у спільне життя.

Тому якщо ні, то складіть плани щодо майбутнього. До прикладу, можливо ваш партнер мріє про підвищення і роботу в іншому місті, чи готові будете ви переїхати з ним?

У вас багато спільних інтересів

Якщо ви збираєтеся жити разом, то у вас повинні бути певні зобов’язання. Наприклад, що ви разом прибиратимете будинок чи по черзі готуватимете сніданки тощо. Домовтеся про всі питання наперед.

У вас також має бути хоча б кілька занять, які, як ви знаєте, подобаються вам обом. Цим ви зможете зайнятися у вільний час. До того ж, спільні заняття зблизять вас після переїзду.

Ви доповнюєте один одного

Якщо ваш партнер ненавидить мити посуд, домовтеся, щоб він поставив прати речі чи попилососив, поки ви помиєте посуд тощо. Якщо ви рано прокидаєтеся, а партнер любить поспати, то візьміть на себе роль готувати зранку сніданок тощо.

Ваша різносторонність та відмінність може іноді працювати проти вас, але протилежності притягуються. Тож, скористайтеся перевагами один одного.