Для кожної дівчини знайомство з батьками свого коханого – це дуже хвилюючий момент, від якого можуть залежати ваші майбутні стосунки. Головне – не хвилюйтеся та будьте собою.

Видання Liza поділилося порадами, як правильно поводитися під час першої зустрічі з батьками хлопця, і що не варто робити і говорити, щоб справити на них приємне враження.

Цікаво! Перше враження: 8 способів, як сподобатися мамі вашого хлопця

Як вести себе при знайомстві з батьками хлопця

Намагайтеся не хвилюватися і будьте собою

Щоб справити хороше враження на батьків свого хлопця, під час знайомства варто поводитися так, як в звичайному житті. Адже його тато і мама вже мають великий життєвий досвід і точно помітять вашу фальшиву усмішку. Тому не вдавайте з себе того, ким ви насправді не є.

Не "корчіть" із себе досвідчену господарку

Буде виглядати недоречно, якщо ви одразу, які тільки зайдете в будинок, почнете накривати на стіл або допомагати нарізати салат. Адже в цьому домі вже є господиня – мама твого хлопця, і їй навряд чи сподобається, якщо через 10 хвилин після знайомства на її території господарює інша жінка.



Не показуйте себе одразу господинею на кухні свекрухи / Фото Ukrainian Today

Покажіть повагу до них

Переходити на "ти" під час першого знайомства з батьками обранця не варто, навіть якщо вони на вигляд сучасні і демократичні люди. Особливо не варто у перший же день починати називати потенційну свекруху "мамою".

Не порівнюй батьків хлопця зі своїми

На першій зустрічі з батьками коханого варто уникати фраз "у моєї мами цей салат виходить смачніше, тому що вона додає яблуко" або "а батько вболіває за "Реал", а не за "Манчестер Юнайтед". Бо це навряд чи допоможуть вас встановити хороші відносини з батьками твого хлопця.

Не говори лише про себе

Під час першої зустрічі постарайтеся бути уважною до батьків обранця. І не соромся розпитувати їх про життя, інтереси і роботу – їм це точно буде приємно.