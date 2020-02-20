Перше кохання дитини: як реагувати батькам

Перше кохання – це завжди цікавий період як у житті малечі, так і в житті батьків. І хоч інколи це може лякати дорослих, цей процесс не зупинити. Тому головна і першочергова порада батькам – зберігати спокій і ні в якому разі не соромити дитину в її романтичних поривах.

Перша любов вашої дитини може прийти не в 16 років, а в будь-який момент відтоді, як малюк навчився ходити і говорити. І саме від реакції батьків на дитячі стосунки залежатимуть ваші з малечею подальші взаємини і рівень довіри, передає видання Lady.Tochka.

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Батьки мають реагувати відповідно до віку малечі: якщо любов застала дитину дошкільником, молодшим школярем чи підлітком.

Перша любов дошкільника

Почуття кохання – це природний етап розвитку і дорослішання дитини. Зазначимо, що у дитячому садку діти зазвичай закохуються не в людину, а в якості, якими вона володіє.

Перша любов у молодшого школяра

Цей вік є переломним для дитини, бо в неї з'являється пасивність і скромність. Дитина ще не виробила модель відносин з протилежною статтю, тому часто може висловлювати свої почуття через агресію і заперечення.



Сучасні діти закохуються ще у першому класі / Фото coffeeandtheeblog

Якщо хочете, щоб дитина охоче йшла на контакт, підкреслюйте її самостійність, незалежність і право вибору. Але не намагайтеся тиснути на дитину і пояснювати, що "навчання – перш за все".

"Навчання і кохання – це зовсім різні речі, і одне не суперечить іншому. Завдання батьків пояснити дитині, що хороша успішність – це ще один козир для залучення уваги до своєї персони", – кажуть психологи.

Перше кохання підлітка

Це, напевно, найскладніший вік. Думка дорослих ставиться під сумнів і з'являється підлітковий нігілізм (коли вони вважають, що знають все краще за вас).

Зазначимо, що підлітки можуть завести роман, щоб самоствердитися перед друзями. До того ж, для своєї пари вони зазвичай вибирають того, хто подобається, в першу чергу, друзям, щоб оточуючі заздрили.

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Що робити батькам? Постарайтеся пристосуватися до змін у дитині і притримуйте свої претензії при собі. Спробуйте відверто поговорити з підлітком, щоб зрозуміти, що її/його приваблює в обранцеві. І не забувайте хвалити дитину, щоб вона булла впевнена в собі і не самоутверджувалася через оточуючих.