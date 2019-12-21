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Перше Різдво в житті: малюкам влаштували зворушливу святкову фотосесію

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Фотосесія на Різдво для дітей / Blazepress

Неймовірну фотосесію отримали малята, які народились у переддень Різдва та Нового року. Це, напевно, наймиліші світлини, які ви коли-небудь бачили у житті.

Діти на цих  світлинах, яке опублікувало видання Blazepress, ще недостатньо усвідомлені, щоб оцінити цю казкову подію, проте їм дуже пощастило, тому що все чарівництво їх чекає попереду.

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Нижче зображено 15 фото чарівних новонароджених малят, які святкують своє перше Різдво. Хоча зараз вони більше схожі на маленькі щасливі грудочки, одягнені в різдвяні костюми. 

Малюкам влаштували першу фотосесію на Різдво: фото

Автор: Марія Бондар
Теги: Сімʼя Батьки і діти Діти і неповнолітні Фото дня
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