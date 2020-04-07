Під час карантину у світі збільшилися випадки домашнього насильства: куди звертатися українцям

Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив про суттєве збільшення випадків домашнього насильства під час карантину через пандемію коронавірусу та закликав захистити жінок, які піддаються агресії з боку партнера.

Гутерреш записав звернення, у якому закликав захистити жінок, які опинилися в пастці у власному будинку – наодинці з партнером, схильним до агресії, повідомляють на сайті організації.

До теми! У Франції через коронавірус збільшилася кількість випадків домашнього насильства

"Насильство не обмежується полем бою. Багатьох жінок і дівчат небезпека підстерігає там, де вони повинні відчувати себе в цілковитій безпеці – у власному будинку", – сказав Гуттереш.

Він додав, що в деяких країнах число жінок, які звертаються в служби підтримки, подвоїлася. Тому генсек ООН закликав уряди всіх країн внести у плани боротьби з COVID-19 запобання насильству проти жінок і відшкодування заподіяної їм шкоди.

Згідно з даними ООН, кожна друга вбита жінка у світі помирає від рук партнера або члена сім'ї.

Куди в Україні звертатися за допомогою

Кількість звернень під час карантину в Україні зросла вдвічі, як наголосила виконавча директорка МБФ "Українська фундація громадського здоров’я" Галина Скіпальська в коментарі виданню Повага.



Домашнє насильство в Україні: статистика/ Інфографіка 24 каналу

"У нас постійні звернення клієнток щодо домашнього насильства, дзвінків у нас більше, ніж було. Якщо було 3-5 нових звернень, то тепер це приблизно 5-10 нових телефонних звернень за день", – зазначає Скіпальська.

За її словами. денні центри в Києві, Херсоні, Рубіжному та Слов’янську, які консультують онлайн, а також притулки в Києві, Херсоні та Слов’янську працюють у звичайному режимі. Їхні соціальні працівники не перебувають на карантині.

В Україні також діє Національна "гаряча лінія" з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації за номерами телефонів 0 800 500 335 або 116 123 чи просто 1547.