Під час карантину у Великій Британії з’явилися супергерої, які розважають дітей: фото

Неспокійні часи вимагають появи героїв. І поки справжні герої – лікарі та медичні працівники – рятують життя на передовій, змагаючись із хворобою, звичайні жителі піднімають всім настрій у вигляді супергероїв.

Так, наприклад, британець Ендрю Балдок, який викладає бойові мистецтва, на час карантину одягається в костюм Людини-паука і регулярно показує сусідам акробатичні шоу. Згодом ці відео з'являються на фейсбук-сторінці.

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"Як тільки ти одягаєш костюм, ти відразу ж забуваєш, хто ти. Ти просто стаєш персонажем, відпускаєш свою внутрішню дитину на волю", – каже він.



Ендрю Балдок розважає дітей / Facebook | STOCKPORT SPIDER-MEN

Згодом до Ендрю приєднався його друг Джейсон Беірд, який теж став перетворюватися в Спайдермена на радість дітям.

На їх сторінці у фейсбуці батьки можуть залишити заявку на візит веселого супергероя (з дотриманням всіх правил соціального дистанціювання, звичайно ж). За свої послуги Спайдермени не беруть грошей.



Супергерої на вулицях Великої Британії / Фото Facebook | STOCKPORT SPIDER-MEN

Натомість вони завели спеціальну сторінку на благодійному краудфандинговому майданчику JustGiving і вже зібрали майже 30 тисяч фунтів на підтримку британських медичних працівників.

Захоплення Ендрю і Джейсона раптово стало вірусним. Жителі міста вирішили повторили приклад і теж стали виходити на вулицю в костюмах супергероїв. Так на вулицях Стокпорта почали з’являтися Чудо-Жінка, Бетмен і навіть Діснеївські принцеси.