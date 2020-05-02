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Підліток навчив свою бабусю популярному танцю в TikTok: миле відео

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Підліток навчив бабусю популярному танцю
Підліток навчив бабусю популярному танцю / Колаж 24 каналу

18-річний британець Льюїс Лі, який став відомим завдяки своїм відео танців та тренувань в TikTok, нещодавно поділився кліпом, в якому він з бабусею синхронно танцював під пісню Jawsh 685 "Laxed".

Підліток навчив свою бабусю всім танцювальним рухам після того, як привіз їй додому продукти. Своє відео він опублікував у популярній мережі інстаграм та тікток.

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І хоча рухи Льюїса безумовно виглядають красиво, у відео неможливо відірвати погляд від його бабусі, яка чарівно повторювала танець на безпечній відстані в своєму халаті.

Дивіться відео хлопця з бабусею:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ?ewis ?eigh (@lewisleighh)


Поки що це миле відео з бабусею набрало майже 9 мільйонів переглядів.

Автор: Марія Бондар
Теги: Сімʼя Соцмережі Велика Британія Батьки і діти
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