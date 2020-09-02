Одна з найвідоміших моделей plus-size Іскра Лоуренс вже 4 місяці насолоджується материнством. У мережі зірка часто ділиться з прихильниками своїм досвідом та публікує чарівні фото та відео зі своїм сином.

Нове відео з сином Іскри Лоуренс

Днями в інстаграмі зіркової матусі з'явився черговий ролик з її первістком. Іскра Лоуренс, яка вже кілька років живе в Каліфорнії, вирішила вперше вийти з чоловіком Філіпом Пейном та їхнім малюком на пляж. Як дитина відреагувала на прогулянку до океану, вона зняла на відео.

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Згідно з роликом, 4-місячний син Іскри Лоуренс із захватом дивився на хвилі та усміхався. Однак більший захват від події був у його зіркової матусі: модель не стримувала емоцій від того, що це перший сімейний похід на пляж.

Наш малюк вперше побачив океан. Я можу переглядати це десятки тисяч разів, – написала Іскра Лоуренс до відео.

З якого віку можна дитину брати на пляж

За словами лікаря Євгена Комаровського, немає визначеного віку, з якого можна їхати з немовлям на курорт. Медик зазначає, що діти легко адаптуються до кліматичних умов, якщо, звісно, не зробити великого перепаду температур.

Варто оберігати немовля від палючого сонця, аби уникнути сонячного удару. Це і зробила Іскра Лоуренс, одягнувши панамку, що прикриває голову та плечі. Окрім цього, потрібно бути готовими, що апетит малюка може зникнути під час перебування на пляжі.

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Що відомо про материнство Іскри Лоуренс

Знаменита пишнотіла модель Іскра Лоуренс та її бойфренд фотограф Філіп Пейн стали батьками 16 квітня. Через пандемію коронавірусу зірка вирішила народжувати дитину вдома. Згодом Іскра зізналась, що пологи тривали упродовж доби у присутності професійної акушерки.

У перші години життя новонародженого була загроза, що він помре. Що сталось з малюком під час пологів, Іскра Лоуренс вирішила замовчувати. Водночас модель не стримувала слів подяки акушерці, яка 3 години проводила реанімаційні процедури та таки врятувала її сина.

Після таких складних пологів манекенниця думала не показувати обличчя первістка у мережі. Однак загроза нападу хейтерів все ж не повпливала на рішення молодої матусі, і вже за кілька днів після пологів Іскра Лоуренс та Філіп Пейн залюбки демонстрували світу свого новонародженого сина. А от як пара назвала хлопчика – досі залишається секретом. Відомі тільки його ініціали – АМП, остання літера яких – це прізвище Пейн.

Не була впевнена, що відчуваю себе досить комфортно, щоб коли-небудь показати дитину, але я не дозволю негативу перешкоджати мені ділитися найважливішою частиною свого життя,

– додала вона.