Післяпологова депресія у чоловіків: симптоми і методи подолання
Народження дитини змінює не тільки життя жінки, але й чоловіка. І на фоні батьківства у татусів теж може розвиватись післяпологова депресія. Як вона проявляється і що робити – дізнавайтесь у матеріалі.
Післяпологова депресія: симптоми
Психолог Анна Литвинчук пояснила, що у жінок післяпологова депресія проявляється через зміни в організмі – фізіологічні чи гормональні. Як вона розповіла Сегодня, найчастіше пригнічений стан триває до 6 місяця життя малюка. Та що відчувають у цей час чоловіки і чи є в них також післяпологова депресія?
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У новоспечених татусів часто виробляються гормони стресу – кортизол. Водночас спокій, які провокує гормон окситоцин, повертається пізніше, аніж у жінок.
Батьки стають "окситоциновими" ближче до 2 місяців – коли дитина починає комунікувати: усміхається, сміється. У період з народження і до першого "спілкування" батьки відчувають себе "третіми",
– розповідає Анна Литвинчук.
Чоловікам складніше переживати безсоння і зміни на фоні появи дитини, тому вони часто впадають у стан так званого "гострого горя". Татусі подумки намагаються змиритись зі змінами у житті, не порушують свого звичного способу життя. Впливає на післяпологову депресію і рівень тестостерону.
"Під час вагітності та після пологів партнерки рівень тестостерону у чоловіка дещо знижується, а ті, у кого зниження значні, більш схильні до післяпологової депресії. Їхні симптоми – пригнічений стан, відсутність почуття близькості з немовлям, злість і роздратування щодо нього, прагнення уникнути відповідальності. Людина не відчуває себе щасливою, коли дивиться на свою дитину, не відчуває любові до неї, навіть якщо дитина була дуже бажаною і через це виникає почуття сорому", – додає психолог.
Як проявляється післяпологова депресія у чоловіків
- Чоловік не може заснути, відчуває перенавантаження і брак підтримки.
- Підвищена тривожність: раптом він зашкодить малюку, або зробить щось не так.
- Для зміни негативних думок використовує алкоголь, або ж екстремальні види спорту чи їзду без правил.
- Швидко дратується і конфліктує. Не зберігає спокій навіть в тих ситуаціях, які раніше з легкістю долав.
- Чоловік може бути напруженим і агресивним.
- Уникає родичів та друзів, прагнучи ізолюватись від усіх.
- Почувається самотнім і пригніченим.
- На фоні депресії проявляються інші хвороби, зокрема, виникають проблеми з шлунково-кишковим трактом.
- Забудькуватість і неуважність.
- Відсутність мотивації та не бажання займатись хобі, яке раніше приносило йому задоволення.
- Чоловік часто затримується на роботі, щоб менше часу проводити вдома.
- Постійна втома і виснаження.
Як народження дитини впливає на чоловіка / Фото Motor1
Що робити, якщо виникають симптоми
Якщо у чоловіка простежуються симптоми післяпологової депресії, найкращим рішення стане звернення до психолога. Окрім цього, у вільний час варто спробувати заснути або ж просто відпочити. І головне – чоловікам потрібно говорити з дружиною про все, що відбувається, адже замовчування проблеми тільки накопичує агресію і непорозуміння у подружньому житті.
"Чоловікам важливо зрозуміти, що ставши батьком, вони стали іншими людьми, не такими, як до народження дитини, і що зараз – саме час розраховувати на підтримку близьких, якщо є така можливість, звертатися за допомогою до няні, якщо дозволяє фінансовий стан, і не доводити батьківське вигоряння до депресивного стану", – зазначила Анна Литвинчук.