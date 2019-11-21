Подорож з дитиною: як до цього підготуватися та що взяти з собою

Дуже важливими є подорожі батьків разом з дітьми, адже так вони починають досліджувати світ. Проте такий відпочинок змушує подружжя бути максимально підготовленим до будь-яких ситуацій. Зокрема, потрібно все спланувати наперед та взяти з собою все необхідне для життя та здоров'я дитини.

У сучасному світі подорожами з маленькими дітьми нікого не здивуєш. Але, тим не менше, батьки досі мають різні страхи – наприклад, що робити, якщо дитина захворіє, буде кричати в літаку, довго звикатиме до клімату тощо. Як підготуватися до подорожі з дитиною – розповіла експертка з туризму Юлія Новосад, передає видання The Village.

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Якщо ви не досвідчені мандрівники, то почніть з малого. Спершу можна оглянути всі пам'ятки свого міста. Потім розширте зону поїздок до сусідніх міст. Коли відчуєте упевненість, можна вирушати і за кордон.

Як батькам підготуватися до подорожі?

Плануйте наперед

Заздалегідь складіть список того, що ви хочете встигнути зробити, побачити, придбати. Коли пройдуть перші два-три дні на новому місці, ви зможете розподілити справи зі свого списку рівномірно по днях, не залишаючи все на кінець поїздки.

Куди і коли краще їхати

Обирайте країну, клімат якої не дуже відрізняється від того, у якому живемо ми. Цікаво, що з маленькою дитиною можна поїхати на море,а з дітьми старшого віку можна реалізувати більш насичений маршрут — з екскурсіями, активними розвагами та переїздами між країнами. Важливо, щоб в готелях були обладнані спеціальні ігрові кімнати, в ресторанах і кафе – дитяче меню.



Обирайте комфортні для дітей країни

Якщо маєте можливість, то візьміть з собою помічників (чоловіка, подругу, маму). Подорожувати в компанії цікавіше, та усяка підмога згодиться.

Обирайте не далекі відстані або перельоти

Зауважте, що довгі перельоти важко переносити навіть дорослій людині, не треба піддавати такому стресу маленьку дитину. Але невеликі перельоти (до 3-х годин) немовлятами відмінно переносяться. До того ж, малюки більшу частину подорожі спатимуть.

Що взяти з собою

Дорожня аптечка.

Які ліки можна взяти з собою: захист від сонця, захист від комах, засоби від порізів та синців, ліки проти застуди та проти харчових отруєнь, протиалергічні препарати. А у випадку захворювання дитини слід обов’язково звернутися до медичної установи, адже тільки лікар зможе поставити правильний діагноз та призначити лікування.



Обов'язково складіть аптечку

Окрім того, на дитину краще оформлювати розширений вид страхування. Можна зателефонуйте в страхову та запитати, чи є україномовні лікарі в тому місті та курорті, куди ви їдете.

Візьміть в дорогу їжу для дитини

Навіть якщо вам летіти всього дві години, їжа та напій для дитини мають бути із собою завжди. По-перше, дитина може зголодніти уже дорогою в аеропорт. По-друге, ви можете застрягнути в черзі чи затриматися під час огляд, або рейс можуть затримати чи перенести. Зазначимо, що на пасажирів із дітьми не діє заборона на перевезення рідини та іншої їжі.

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Із собою можна взяти крекери, порізані на шматочки сухофрукти, батончики з мюслі, печиво. Подумайте про те, що любить ваш малюк, але що ви рідко йому даєте. Подорож – саме той момент, коли можна дозволити з’їсти цукерку чи кіндер-сюрприз, від одного разу шкоди не буде.

Завжди носіть із собою телефон, це універсальна чарівна паличка в багатьох ситуаціях.

Інша важлива річ – гаманець із карткою та готівкою.

Одяг для дитини

Звичайно, беріть з запасом підгузників. А щодо дитячого гардеробу, то навіть при короткочасній подорожі потрібно мати декілька варіантів дитячого змінного одягу (дитина може забруднитися, спітніти і так далі). Без дитячих іграшок не обійтися, але візьміть лише найулюбленіші.

Не хвилюйтеся, якщо щось забудете узяти в дорогу. Ви же не на безлюдний острів вирушаєте, скрізь є магазини.