Кожен підліток у перехідних період мріє жити окремо від батьків. Але вони не завжди можуть просто переїхати від тата з мамою. Тому подружжя з США вигадали оригінальний спосіб, як їхнім дітям дістати власне житло.

Сім'я Брінкс з Америки придбала велику ділянку, аби побудувати собі будинок, йдеться на їхній сторінці у фесбуці. Але їхні думки розділилися: тато Райан хотів великий особняк для всього сімейства, а мама Келлі – щоб їхні діти мали особистий простір і вже звикали до самостійності.

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Тому подружжя пішло на компроміс та побудували великий особняк для себе та два будиночки для своїх дітей: 18-річної дочки Леннокс і 16-річного сина Броуді.



Сім'я Брінкс самі створити дизайн та побудували будинки / Фото з їх фесбук-сторінки

Дитячі будиночки невеликі – близько 160 квадратних футів (50 квадратних метрів). Але підлітки відчувають себе там комфортно та вчаться самостійному життю в побуті. Також кожен будинок має спальню, вітальню, кухню, душ та санвузол. Діти створювали дизайн у своїх помешканнях самі.

Як виглядають будиночки ззовні та всередині: фото



Проте зараз донька Леннокс вже живе окремо та далеко від дому. Адже дівчина поступила в коледж і проводить в гуртожитку п'ять днів на тиждень, а додому приїжджає тільки на вихідні.

Додамо, що сім’я Бринксів створила ще будиночок для гостей, площею 60 квадратних метрів, який вони часом використовують для спільних посиденьок.