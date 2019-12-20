Подружжя витрачає всю пенсію на одяг, щоб виглядати як улюблені персонажі Marvel: чарівні фото

Стівен та Міллі Тані, яких також називають "Батьками Cosplay", цілком можуть стати найсимпатичнішими зірками-пенсіонерами інстаграму. Адже подружжя останні три роки одягається як популярні пари з Disney та Marvel.

"Про нас хочуть писати у різних країнах. Але це божевілля. Ми нормальні люди, як і всі. Ми просто веселимося", – запевняє Стівен. Свої фото пара публікує в інстаграмі.

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Вони вперше отримали величезну популярність через фотографії, на яких були одягнені як пара з фільму "Капітан Америка" Стів Роджерс та Пеггі Картер.

Пара розповіла, що вперше вони дізналися про Cosplay через свою дочку Енн, яка в середній школі полюбила персонажів аніме та манги. Батьки дуже активно підтримували інтерес Енн і досить скоро вони самі захотіли взяти участь у цьому.

Так, у 2014 році пара відвідала вечірку на Геловін в "Діснейленді", одягнувшись як Карл та Еллі з фільму Pixar's Up. Саме так розпочалася їхня "кар'єра" в Cosplay. "Ці персонажі мали для нас найбільше значення, тому що я вже мав сиве волосся і брови", – пояснив Стівен, а Міллі додала: "І обурливе обличчя".

Жінка розповіла, що існує багато інших речей, на які вони могли б витрачати свій час та гроші, як пенсіонери, але Сosplay просто "вкрав їхні серця".

"Є так багато речей, які ми могли б зробити з виходом на пенсію: це те, що ми могли б робити навколо будинку тощо. Але життя занадто коротке, щоб не робити те, що ти хочеш робити. Якщо ти зустрінеш свою другу половинку чи когось із тими самими інтересами, ти повинен піти на це", – запевнила Міллі.