Поганий вплив на майбутнє: 7 ознак, що вас виховали токсичні батьки

Не у всіх батьків виходить легко та правильно виховати малечу. Так, деякі з них нехтують своїми малюками та не дають їм те, що вони потребують. Інші батьки прочитали стільки книжок з виховання, що, не знають, який шлях є правильним. А є й такі дорослі, які просто не хвилюються за своїх чад та дозволяють їм робити все, що заманеться.

Тож, є багато прикладів по-справжньому токсичної поведінки батьків, яка відбивається на їхніх дітях і впливає на їхнє життя в майбутньому. Тому цих звичок та дій слід уникати будь-якою ціною, пише видання Yourtango.

Цікаво! Чому дівчаткам важливо мати хороші відносини з мамою: дві важливі причини

7 ознак, що вас виховували токсичні батьки

Батьки ніколи не дотримувалися меж

Деякі батьки встановлюють для дітей важливі межі: не заходити до батьківської кімнати чи не турбувати маму під час роботи тощо. Але пам’ятайте, що діти також мають таємниці чи речі, куди не хочуть, щоб дорослі "влазили". Батьки мають шанувати їхній особистий простір та межі.

Коли діти дорослішають і перебувають у підлітковому віці, батькам також не слід влазити в їхнє життя. Дорослим варто в таких випадках поговорити з дітьми про турботи, які можуть виникнути.

Батьки не забезпечували вас безпекою

Багато батьків, особливо виховані за радянськими стереотипами, вважають, що покарання – це "король виховання". Тобто, на їхню думку, лише жорстка любов здатна формувати та робити з молодих хлопців сильних та здібних юнаків, а з дівчат – самостійних дівчат.



Батьки сварять дитину / Фото pac.com

Але це не так. Навчіться піклуватися про своїх дітей. Адже караючи своїх чад за кожну дрібницю, ви калічите їх здатність бути сильними перед життєвими викликами та розчаровуєте ще більше.

Батьки були надмірно критичними

У всіх нас є мрії та цілі, яких ми не досягаємо. Можливо, ви хотіли бути зіркою футболу, але програли шкільний матч і почули критику з уст батьків через це.

Але батьки не повинні проєктувати свої невдачі на дітей. Не варто змушувати малечу стати тим, ким вони мріяли бути. Так, батьки роблять дітей слабшими і дають менше шансів вирішувати виклики у дорослому житті.

Батьки не дали вам місця

По мірі дорослішання дітей їм потрібно більше місця. Адже це важлива частина дорослішання.

У якийсь момент дорослі повинні перестати говорити дітям, що робити, і припинити виконувати за них якісь справи. Замість цього варто сказати "Зроби це сам. А я допоможу, якщо це потрібно". Будьте готові відпустити свою "дитину", коли вона зрозуміє, що їй потрібно розібратися в цьому самостійно.

До теми! Як правильно карати дитину: поради психологині

Так, батькам, які дуже люблять своїх дітей, важко відпустити ту частину їхнього життя, де мама і тато мають вирішальне значення навіть у дрібницях. Але нав’язувати себе під час дорослішання дитини – неправильно.

Батьки погрожували вам чи залякували вас

У таких випадках діти часто починають боятися зробити щось не так і є не впевненими в собі. Але залякуванням та погрозам точно не місце у вихованні дитини. Під таким авторитетом батьки повністю зруйнують довіру своєї дитини до себе. Малеча навіть боятиметься просто попросити про допомогу.

Батьки ніколи вас не слухали

Запам’ятайте: діти не дурні. Вони можуть розуміти сарказм і те, коли ви прикидаєтеся, а не слухаєте їх.

Але коли дорослі слухають своїх дітей, то вони виховують унікальні особистості, які мають що запропонувати цьому світу. Адже саме в розмовах малеча говорить про неймовірні враження, які вона має.



Батьки ігнорують дитину / Фото Townpress

Батьки були ліниві

Так, часом тяжко зацікавити чимось дитину, але деякі батьки навіть не намагаються цього робити – вони просто садять дитину перед телевізором на кілька годин.

Але вони насправді повинні були навчити своїх дітей певним речам, зокрема проводити з ними час, готувати з ними і прищеплювати здорові звички.

Так, важко змусити дитину чистити зуби, але це потрібно зробити. Важко навчити дитину робити домашні завдання, підлітка – керувати автомобілем, готувати прості страви тощо, але всі ці речі настільки важливі, що пропуск лише одного з них може погано вплинути на дитину в майбутньому. Тож, не будьте лінивими батьками та вчіть дітей корисним навичкам.