Покажіть це дітям: МОЗ створило дитячий відеоролик про безпеку від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я разом з телеканалом ПЛЮСПЛЮС створили інформаційний дитячий відеоролик про безпеку під час карантину від коронавірусу Covid-2019.

Через поширення захворювання карантин в Україні триватиме до 3 квітня.

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Для того, щоб поінформувати дітей про небезпеку від коронавірусу працівники МОЗу та телеканалу ПЛЮСПЛЮС створили інформаційні ролики про безпеку малечі під час карантину.

"Допоможемо дітям убезпечитися від коронавірусу! Спілкуймося з ними на важливу тему простою мовою" – йдеться у підписі до відео.

Дивіться відео: МОЗ створив ролик для дітей про безпеку від коронавірусу

Зазначимо, що 12 березня до 4 квітня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. Скасували навчання у школах, вишах і садочках, змагання з вболівальниками, концерти.

Як відомо, нині в Україні 5 підтверджених випадків захворювання на коронавірус Covid-2019. Більше – читайте тут.



Що варто знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу