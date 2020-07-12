У США 6 липня померла колишня вчителька Мері Кей Летурно, яка відсиділа за ґратами за сексуальний зв'язок зі школярем. Їй було 58 років.

Видання The Washington Post, посилаючись на слова адвоката Меррі Кей пише, що жінка хворіла на рак. Про діагноз дізналась пів року назад.

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Останнім часом стан жінки різко погіршився – вона схудла і швидко втомлювалась.

Стосунки з учнем

Все почалось у 1996 році в Сіетлі. 34-річна Мері Кей на той час вже була одружена та виховувала чотирьох дітей, а 12-річний Віллі вчився в 6 класі.

Про їхні стосунки довгий час ніхто не здогадувався. Однак про це згодом дізнався чоловік вчительки та повідомив у поліцію.



Меррі Кей та Віллі Фуалаау / Фото A&E

Вчительку з учнем застали в авто, на стоянці. Тоді Мері Кей намагалася збрехати, називалася вигаданим ім'ям і заявила, що хлопчик нібито повнолітній.

Ув'язнення Мері Кей

У 1997 році жінку засудили за зґвалтування неповнолітнього. У в'язниці Мері Кей народила першу дитину від Віллі. Вихованням дівчинки займалась мама ув'язненої. Згодом вчителька достроково вийшла на волю, але їй заборонили бачитися зі своїм учнем.

Однак за два тижні її застали разом з Віллі. Жінка знову опинилась за ґратами і вдруге там народила дитину від підлітка.



Мері Кей народила двох дітей від коханця-підлітка / Фото АР

Під час ув'язнення колишня вчителька написала дві книги про стосунки з учнем, які згодом стали бестселерами. Також вона допомагала навчати інших засуджених та співала в тюремному хорі.

Весілля і розлучення

У 2005 році Мері Кей вийшла на волю і вийшла заміж за свого учня. Тоді Віллі було 21 рік і він працював діджеєм. Колишній чоловік жінки забрав двох дітей, оформивши опіку над ними.



Меррі Кей зі своїм колишнім учнем / Фото SPLASH NEWS ONLINE

У 2019 році шлюб скандальної пари розвалився, про причини не повідомлялось.