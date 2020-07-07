Найстаріші сіамські близнюки світу – Ронні і Донні Гейлони – 4 липня 2020 року померли. Їм було 68 років. Чоловіки були з'єднані в талії і мали загальний травний тракт і пряму кишку, проте у кожного брата було своє серце, живіт, руки і ноги.

Чоловіки казали, що вони жили хорошим життям, адже вже з трьох років брати виступали на карнавалах і в цирках. А це допомагало їм оплачувати їм медичні рахунки, а також підтримувати своїх родичів, пише Mail Online.

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Як вони виступали в цирку? Братів виставляли в трейлері з кондиціонером, а глядачі платили за те, щоб побачити їхнє повсякденне життя. Але в 1991 році Ронні і Донні вирішили покинути цирк, хоч зізнаються, що їм було весело, коли вони росли.



Ронні і Донні в дитинстві / Фото Mail Online

Їхній брат Джим розповів, що там з ними поводилися зовсім по-іншому – як з рок-зірками.

Як жили сіамські близнюки

Ронні і Донні народилися здоровими хлопчиками і важили близько 5 кілограмів, але перші два роки свого життя вони провели в лікарні, оскільки лікарі намагалися знайти спосіб їх безпечного поділу. Але оскільки медики сказали батькам, що немає гарантії, що обидва хлопці переживуть операцію, вони відмовилися оперувати своїх синів.

Ходити близнюки навчилися у 29 місяців, намагаючись ступати по черзі. Їхні батьки найняли фахівців з трудотерапії, щоб навчити їх повсякденним завданням, таким як зав'язування взуття, ходити до туалету і працювати один з одним, оскільки обидва брати народилися праворукими.



Сіамські близнюки Ронні та Донні у дорослому житті

Проте хлопчики не ходили до школи – влада відмовила Донні і Ронні, тому що "вони будуть занадто відволікати інших учнів".

Але брати чудово жили разом, не потребуючи допомоги. Найчастіше Донні готував їжу, мив посуд і прав, в той час як Ронні прибирав у ванній і розмовляв.

Ронні і Доні говорили, що вони кращі друзі. Вони обидва любили рибалку, кемпінг, колекціонування бейсбольних карток та інших речей.

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Проте у 2010 році їм знадобилася медична допомога після того, як у Ронні з'явилися тромби в легенях в результаті вірусної інфекції. Так, обидва брати стали дуже слабкими. Вони також почали страждати від виснажливого артриту.

Зазначимо, що сіамські близнюки – це дуже рідкісне явище, яке зустрічається один раз в кожних 200 тисяч народжень, а виживають зазвичай від 5% до 25%. Попередніми рекордсменами були Чанга і Енг Бункери, які народилися в Таїланді в 1811 році і жили до 62-річного віку.