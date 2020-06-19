Зазвичай з перших днів життя діти звикають до величезної уваги до себе, але батьки повинні пам’ятати, що це не може тривати постійно. Бо якщо дорослі не змінять своє ставлення до дитини, то потім самі страждатимуть від поведінки та вчинків малечі, бо та виросте егоїстом.

Насправді егоїсти – це навіть не завжди щасливі люди, вони просто так виховані. Тому, якщо ви не хочете такого для своєї малечі, то потрібно не припускатися помилок у вихованні особистості, пише 4mamas.

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Помилки батьків, через які дитина виростає егоїстом

Батьки вважають дитячі бажання та потреби найголовнішими на світі

Але таким чином не можна зробити дитину щасливою, адже через свій егоїзмом малеча завжди хотітиме все більше і більше. А коли вже дорослі не зможуть виконати якісь бажання дитини, то виникне конфлікт, з якого важко потім вийти.



Батькам не варто догоджати дитині у всьому / Фото misanec

Батьки виконують за дітину усю роботу

В цій ситуації син чи донька не знають, що таке прибирання в будинку чи складання своїх речей, бо все роблять батьки. З часом егоїстичні риси характеру будуть проявляються дедалі більше. А в малечі зовсім не буде можливості проявити свою ініціативу та привчитися до відповідальності.

Батьки роблять із дитини ідола

Це коли батьки перехвалюють дитину за те, що потрібно і не потрібно. Але це лише нашкодить малечі, бо вона може почати цим користуватися.

Батьки стимулюють успіхи малечі

Коли батьки кажуть: "Зробиш математику – куплю шоколадку". Так знищується альтруїзм (протилежніст егоїзму) і дитина навряд чи захоче робити вчинки в житті просто так.

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Батьки не вчать дітей радіти за інших і співпереживати їм

Яким би світ не став жорстоким, але є добрі люди, тому не можна уподібнюватися всім і вчити цього своїх дітей. Той, хто вміє радіти за інших, по-справжньому стане щасливим.

Батьки подають власний приклад егоїзму

Запам’ятайте, що діти все помічають, тому не дивуйтеся, що поводитимуться аналогічно. Всі дії і вчинки батьків малеча починає наслідувати. Тому показуйте на своєму прикладі, якою людиною потрібно бути.