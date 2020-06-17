Часто стосунки, які тільки почали зав’язуватися, одразу розпадаються через помилки партнерів. Але є певні речі, які не бажано робити одразу, адже це всьому свій час. Які помилки дівчини на початку стосунків можуть все зіпсувати – читайте у матеріалі.

Психологи розповіли, які помилки найчастіше роблять дівчата на початку роману з чоловіком, пише видання Liza.

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6 помилок, які часто роблять жінки на початку відносин

Секс на першому побаченні

Часто чоловікові, який без особливих зусиль домігся своєї мети, навряд чи буде цікаво розвивати відносини далі. Але зауважимо, що інколи це лише додає пристрасті парі.

Проте експерти радять, щоб перша ніч любові стала, так би мовити, нагородою для хлопця, який доклав багато зусиль, щоб завоювати ваше серце.

Відвертість

Не варт одразу на початку стосунків розповідати всі свої таємниці та ту інформацію, яку не варто знати другій половинці. Адже чоловік повинен відчувати в жінці загадку і намагатися її розгадати.



Не варто одразу все розповідати хлопцеві / Фото Menslife

Дзвінки та повідомлення

Психологи рекомендують дзвонити хлопцеві на початку стосунків не частіше одного разу на день і не завалювати його милими СМС, що ви вже скучили. Бо якщо ви візьмете ініціативу в свої руки, чоловік швидко розслабиться.

Мобільний телефон

Цікавість і ревнощі іноді змушують дівчат перевіряти телефон чоловіка кожен раз, коли він залишає його без нагляду. Але це некрасиво та обурливо. Ви маєте або довіряти партнерові, або не будувати з ним довірливі стосунки.

До того ж, постійні ревнощі мало хто витримує. Чоловік подумає, що у вас психологічні травми від минулого партнера або ви просто йому не довіряєте. А це може призвести до розставання.

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Намагання його перевиховати

Перевиховати дорослу людину практично неможливо. Тому одразу на перших зустрічах постарайтеся помітити головні недоліки коханого, і вирішити, чи зможете ви прийняти його таким, яким він є.

Особистий простір

Чоловік повинен бути лише частиною вашого світу, а не його центром. Не варто концентрувати всю увагу на партнері, забуваючи про себе. Майте особистий простір та проводьте час окремо.