Помста за сльози: дівчина надіслала колишньому хлопцеві тонну цибулі, щоб той теж плакав

Дівчина з Китаю оригінальним способом помстилася своєму колишньому партнерові. Оскільки розставання змусило її три дні плакати, то вона вирішила, щоб її хлопець теж повинен плакати, та надіслала йому тисячу кілограмів цибулі.

Згодом місцевим журналістам дівчина розповіла причину розриву стосунків. Виявляється, що хлопець її зраджував, і вона дізналася про це після того, як побачила переписку в телефоні, пише AsiaOne.

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Після розставання Чжао кілька днів почувалася жалюгідно та проплакала три дні, в той час, як її ексбойфренд "продовжував насолоджуватися життям без сліду суму й жалю".

Тому вона захотіла йому помститися: замовила на адресу хлопця тонну цибулі із запискою: "Я плакала три дні, тепер твоя черга". За це дівчини заплатила близько тисячу юанів (3760 гривень).

'I cried for 3 days, now it's your turn': Woman in China sends 1,000kg of onions to cheating ex's home https://t.co/p2WFrewui3 pic.twitter.com/CNEAsxZ93L — AsiaOne - pls stay at home #SGUnited (@asiaonecom) May 20, 2020



Поки невідомо, як на цей вчинок відреагував її колишній хлопець. А от працівник служби доставки розповів журналістам, що на виконання цього замовлення в нього пішло п’ять годин.