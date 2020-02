Понад 100 сортів пива та школа сервісу для працівників: історія успіху мережі This is Пивбар

This is Пивбар – мережа, яка вже має 4 ресторани в Києві. У закладах понад 100 сортів пива з усього світу та кілометри пивопроводів з унікальною системою зберігання, охолодження й подачі. А меню кухні розробляється в колаборації зі світовими шеф-кухарями.

У ресторанах подають фірмові страви з різних країн світу: Німеччини, Італії, Грузії, Великобританії, США, України. А під кожну страву в закладі підбирають конкретний вид пива. Окрім того, для навчання персоналу мережа This is пивбар має власну школу сервісу, йдеться на сайті компанії.

Власники зізнаються, що хотіли зруйнувати стійкий стереотип, що пивний заклад – це брудна місцина з мізерним вибором пива, примітивною кухнею, нудним інтер'єром, поганенним сервісом й відвідувачами на підпитку.

Видання The Village дізналося, за якими принципами будують корпоративну культуру мережевого ресторану.

Яка структура компанії

"У нас класична бізнес-модель: у This is Пивбар є відділи, адміністратори, менеджери та інші. Важливо, що менеджери та адміністратори наших ресторанів виросли до керівних посад з нашої ж команди – немає запрошених спеціалістів", – розповів директор відділу сервісу This is Пивбар Павло Бутовець.

Цікаво, що у ресторанах This is Пивбар є посада, якої немає в інших закладах, – пивний гід. Ця людина розуміється на пиві й допомагає гостям обрати те, що їм подобається найбільше.

Які види пива є у This is Пивбар

Асортимент вражає: у закладах 50 сортів розливного і 50 пляшкового пива. Головна ідея – об'єднати в одному місці найкращі світові пивні культури. Розливне пиво представлено Бельгією, Чехією, Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, а також є багато різновидів українського крафтового пива.

Як компанія розвиває своїх працівників

Коли This is Пивбар почав активно трансформуватися, влансики вирішили розбудувати корпоративну культуру. Так з’явилася школа сервісу, де навчаються як штатні працівники, так і потенційно нові співробітники.

Як все відбувається? Заклад запрошує людину на співбесіду і якщо вона підходить, то починає навчання в школі сервісу.

У школі сервісу проходять лекції про стандарти якості, кухню, пиво та технічні нюанси. Також є дегустації страв й пива з пивними гідами та інструкторами. Увесь персонал вчиться працювати з раціями та навушниками – задля ефективної комунікації між усіма підрозділами. Після навчання потрібно скласти іспит. Якщо все успішно – людину запрошують на стажування, а після цього – на роботу.